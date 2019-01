Bordoni: “Con el presupuesto municipal hemos hecho milagros”

El intendente municipal de Tornquist, Sergio Bordoni, señaló hoy que en durante su gestión ha hecho “milagros con el presupuesto municipal” y atacó a algunos vecinos que critican su labor frente al Ejecutivo, señalando que “pareciera que vivieran en Sierra de la Ventana hace tres años, nada más”.

El jefe comunal, que fue el principal orador durante el acto por el 111º aniversario de la localidad serrana, enumeró algunas de las obras llevadas a cabo durante su intendencia en esta localidad, y remarcó que más allá de algunas críticas, “la gente se da cuenta de las cosas que se han hecho”.

“Hemos hecho el asfalto en la Avenida San Martín, obras de cordón cuneta y los desagües pluviales que mañana inaugurará la gobernadora María Eugenia Vidal. También trabajamos en la unidad sanitaria, porque una localidad como Sierra, que en época estival casi duplica la cantidad de habitantes, no se merecía tener una sala sanitaria como la que tenían; hoy es un hecho”, sostuvo.

Además, señaló que su objetivo para los próximos meses será la erradicación del basural a cielo abierto de Sierra de la Ventana, además de la concreción del sistema cloacal de la localidad.

“En su momento, esta obra se comenzó por lo más barato -las cañerías- y hasta se inauguró sin que estuviera finalizada. Hoy tenemos una planta depuradora que no sirve, y estamos pensando en un proyecto más económico y efectivo, porque lo que tenemos no sirve por el estado en que se encuentra”, dijo.

También nombró el tendido de gas natural para los barrios Valle Hermoso y La Cumbre, recordando que se hizo con 3 millones de pesos llegados desde el área de Infraestructura y la confianza en poder cobrar los derechos de construcción de los parques éolicos.

“Hoy tenemos una inflación que nos está golpeando a todos los argentinos. Pero también pareciera que hay muchos vecinos de Sierra que antes viajaban en helicóptero, porque recién ahora se dieron cuenta que la ruta provincial 76 no da más; pareciera que esto no hubiera pasado antes”, criticó.

“Nosotros bacheamos la ruta, porque Vialidad Provincial no tiene los recursos para hacerlo, y la prensa dice que estamos bacheando porque mañana viene la gobernadora, pero no se dan cuenta que ella viene en avión, no por la ruta. Aunque está bien enterada de lo que está pasando”, agregó.

El acto protocolar se desarrolló en el mástil principal de Sierra de la Ventana. Por la tarde, en el predio Cultural, se presentarán bandas locales y el cierre estará a cargo de Julia Zenko, con entrada libre y gratuita. (Agencia Sierra de la Ventana)