Benedetto: "Estoy bien en Boca, pero las ofertas siempre las voy a escuchar"

Darío Benedetto, delantero de Boca, dijo esta noche que está "bien y feliz" en el Xeneize, pero que a las ofertas siempre las va a escuchar, al tiempo que se refirió -y le quitó importancia- al gesto de burla que hizo tras convertir el gol en Madrid para el 1-0 de Boca ante River, y que después perdería por 3-1.

En declaraciones a Fox Sport en la previa del amistoso ante Unión de Santa Fe en Mar del Plata, el "Pipa" señaló que "nunca se sabe y no voy a confirmar nada".

"Estoy bien y feliz acá y me quiero quedar, pero obviamente uno como futbolista tiene que escuchar las ofertas que tenga. Nunca le voy a mentir a la gente de Boca. Mi idea es no salir, pero las ofertas siempre las voy a escuchar", explicó.

Al respecto, sostuvo que "no puedo hablar de algo que no pasa. La oferta de China es mentira, no sé quién sacó eso. Hablan de dinero como si fueran caramelos y no es tan sencillo. Al hincha siempre le voy a ir de frente, nunca de atrás. Estoy feliz acá en Boca y soy hincha del club".

En cuanto al gesto de burla que hizo tras convertir el gol en la final de la Copa Libertadores, Benedetto dijo que no se arrepiente de nada.

"Lo dijo (Gonzalo) Montiel, son cosas que quedan en la cancha. Ni siquiera sé por qué lo hice. Fue un festejo que salió así, no sabía cómo festejarlo de la emoción y la ira que había por lo que nos estábamos jugando. Ni yo sé por qué hice ese gesto. También tuve una discusión con Maidana y para mí muere ahí. En ningún momento hubo una intención de burlarse, para nada", señaló el delantero boquense. (Télam)