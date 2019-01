Bevilacqua negó que se haya autopostulado a vicegobernador por Alternativa Federal

El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, desmintió las versiones periodísticas que afirmaban que días atrás se autopostuló como posible candidato a vicegobernador por Alternativa Federal, la coalición de raíz justicialista que lideran Sergio Massa, Miguel Angel Pichetto y los gobernadores Juan Schiaretti (Córdoba) y Juan Manuel Urtubey (Salta), entre otros.

“Un amigo me mandó el recorte periodístico y me empezaron a cargar. La verdad, no sé de dónde salieron (las versiones). Yo, hoy por hoy, tengo la mente puesta en Villarino y en lo que tengo que gestionar. No estoy abocado a otra cosa”, aseguró el jefe comunal a La Nueva.

“Tengo una responsabilidad con los que me votaron -agregó-. Tardamos dos años en acomodar el municipio y recién en estos últimos tiempos estamos recogiendo los frutos, haciendo obras, logrando cosas muy positivas para un distrito que venía muy postergado. Hoy mi desafío es Villarino”.

Consultado sobre qué respondería en el caso de que el ofrecimiento se concrete, Bevilacqua evitó referirse a sí mismo, aunque opinó que sería “muy positivo” que una candidatura de ese tipo sea para un intendente ajeno al Conurbano y a los distritos que rodean Capital Federal.

“No lo digo por mí -aclaró-. Lo que digo es que sería muy bueno tener como candidato a vicegobernador a un hombre del interior que pueda mostrar cuáles son las problemáticas que tenemos acá, a 800 kilómetros de Capital Federal y La Plata, que son totalmente distintas a las del Conurbano”.

Bevilacqua enfatizó que siempre tuvo la misma visión sobre el reparto de candidaturas a cargos ejecutivos.

“Si no tenés un representante del interior de la Provincia, independientemente del partido que sea, todos los candidatos terminan siendo del Conurbano. No me parece adecuado en una provincia que tiene dos realidades tan distintas”, subrayó.