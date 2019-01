El presunto abusador de Harding Green: "Si hubiera existido la violación, yo estaría preso"

El presunto abusador de Villa Harding Green habló en las últimas horas y aseguró que si lo que se denuncia hubiera ocurrido "yo estaría preso".

A Carlos Sáez, de 68 años, lo denunciaron a través de Facebook y en la Justicia. Dijeron que había invitado a su casa a 3 niños que jugaban cerca de la vivienda en Rubén Darío al 3.600 y luego había tocado y besado a una nena de 6 años en una habitación.

Según él, se tuvo que ir del barrio porque lo están buscando para matarlo. Dice que es inocente, aunque su relato presenta algunas contradicciones sobre si conocía o no a la niña.

"Me están acusando de una violación y eso jamás existió porque si hubiera existido yo estaría preso", comenzó su explicación Sáez en diálogo con Telefe.

"Ella [por la madre de la presunta víctima] me hizo una denuncia a mí, además me puso en el Facebook, con foto y yo no puedo andar en ningún lado", siguió.

Y lamentó: "No puedo tomar el colectivo, además hay dos hermanos de su marido que andan buscándome para matarme. Me rompieron la casa y me robaron todo y eso es parte de quien me demandó a mí. Son ellos los culpables de eso".

Sáez niega tanto el abuso como la invitación a los niños y dice que había cuatro personas con él: "No fueron a atestiguar nada y ese día quedaron parados cuando vino la policía por si acaso querían un testigo de ese momento".

Sin embargo, para Sáez ahora todo el barrio "se dio vuelta" en su contra.

No se escapa

"No sé a dónde ir ahora, me voy a ir a trabajar para el lado de Cabildo o Médanos y ahí daré los datos a la policía de dónde estoy porque yo no estoy escapándome. Yo siempre tuve contacto con los policías", expresó.

Observado

Sáez afirma que quiere limpiar su nombre ya que se siente observado cuando camina por las calles.

"Si fuera violador, ya me hubieran detenido", insistió.

¿La conocía o no?

En el principio de la entrevista Sáez dijo que solo "conocía de vista" a la pequeña. Sin embargo, luego reconoció que estuvo en su casa porque "son vecinos de enfrente" pero aseguró que no le hizo nada.

Poco después, en la misma nota, volvió a indicar que no conocía su nombre.

"No tengo contacto, no sé cómo se llama ella, sé que los dos hermanos del marido de la madre andan buscándome para matarme", concluyó.