Denunció que su hija fue abusada por un vecino en Harding Green: "No puedo hacer nada más"

La mujer que denunció que su hija de 6 años fue abusada en Villa Harding Green apuntó contra el acusado, un vecino de 68 años, y dijo que "como con él no se puede hacer nada más" decidió irse del barrio.

"Ella está mal, está acostada y tapada. Ayer tuvo muy decaída también, tengo miedo que levante fiebre porque el médico me dijo que los remedios que le están dando son muy fuertes, la decaen mucho y tratando de sobrellevar esto de la mejor manera", contó la mujer en diálogo con Telefe Bahía Blanca.

En la denuncia, que también se viralizó en las redes sociales, relata que su hija estaba jugando en la vereda, en la calle Rubén Darío al 3.600, junto a dos varones cuando el presunto abusador les regaló caramelos. Tiempo más tarde el hombre los invitó a tomar helado a su casa, pero los separó y aprovechó para abusar de la nena. Cuando los varones se percatan de la situación logran escapar junto con la nena lastimada.

"En el momento que mi hija nos cuenta esto, llamo a la Policía y ellos vinieron para tomarme la denuncia correspondiente. Se enteró la hermana mayor y ella no dudó en avisarme a mí", manifestó.

Una vez concretada la denuncia, se dirigieron al Hospital Penna, donde un médico la derivó a un forense y "ahí se constató el abuso".

Esta mañana vecinos del sector señalaron que el acusado huyó de su casa y que por la noche se reunirán en frente para pedir justicia.

Por último, la mujer se refirió al presunto abusador, contó que decidió irse del sector y aseguró que ahora todo está en manos de la Justicia: "Este hombre ya tiene antecedentes y queda todo en la nada. Él ya está identificado pero tengo que esperar 15 días para que la DDI lo identifique, junte las pruebas que tenga que juntar y ver los resultados. Yo me fui del sector, ya no quiero saber más nada ahí porque vive enfrente de mi casa, me lo crucé ayer, anteayer. Ya está como con él no puedo hacer nada más, me fui del barrio".