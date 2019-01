Vestite como te guste: este verano se usa de todo

La moda nunca pasa de moda, y todo lo que se usó hace 20 o 30 años en las playas vuelve a ser top en algún momento. Una suerte de campaña de reciclaje, pero con otros colores, nombres más chic y sin ninguna intención de hacer algo por el planeta; y en épocas de crisis, con más razón.

Pasó con las colaless, las trikinis, los sombreros de ala ancha, los jardineros o los colores apagados y chillones. Es como dice la Legrand: “el público se renueva”. Ese mismo concepto se traslada a la moda de playa. Entonces, mientras todavía tenemos tiempo, hay que salir a buscar la linterna y a empezar a indagar en el arcón de la abuela o en el ropero de mamá o una tía.

¿Y qué se usa este verano? En los negocios de Monte Hermoso no reina la confusión total, pero cada cual tiene su formulita. En algunos lados apuestan a lo formal, colores pasteles, fibrana, tiros altos y faldas largas; en otros, promocionan los colores flúo y que resalten a la vista, las bikinis y los volados.

Todo, a gusto, piacere y -sobre todo- necesidad de la compradora de turno.

“Hay que ocultar un poco todo lo que se comió durante el verano y en las fiestas”, bromean en Ecology. Un poco en chiste, un poco en serio, el concepto reinante es “volvimos a los 80”: tiros altos, mallas enteras y parlantes gigantes pasando música.

“La gente combina casi todo con todo”, reconocen. Por supuesto, hay conceptos a tener en cuenta, sobre todo para ellas.

La regla marca que para un cuerpo rectangular, se recomiendan volados, mallas enteras con líneas diagonales o escotes; si los hombros son anchos, colores llamativos o accesorios a la cadera, y colores neutros u oscuros en el pecho; en cuerpos con forma de triángulo, corpiños strapples o escotes cuadrados, y en cuerpos redondeados, líneas diagonales o verticales, y mallas enterizas en tonos oscuros o fríos.

Desde Avismo, Cecilia cuenta que la gente entra a cada local sabiendo qué va a encontrar allí, ya con un estilo en la mira.

“Acá estamos viendo muchos colores y brillo, con volados, tonos flúo y estampados”, cuenta.

Pero la moda no es solo una cuestión femenina. Desterremos mitos como aquellos que los hombres se ponen lo primero que tienen a mano; ya no van más. La eterna mentira de “me lo pongo porque me lo regalaron para Navidad” no la cree nadie: te gusta verte bien, y punto.

Para ellos, la playa también es una manera de mostrarse. Poco a poco dejan de decir que “la moda es una cuestión de mujeres”, quieren verse bien y se comparan con el resto del universo para ver a quién le queda mejor la malla.

¿Será cuestión de ser metrosexual, de amar la vida sana, de promover la estética propia o, realmente, serán secretos amantes de la moda?