El mensaje de Pelé a Maradona: "Espero que te sientas mejor pronto"

Edson Arantes do Nascimento, "Pelé", le deseo hoy una pronta recuperación a la ex estrella del fútbol mundial Diego Armando Maradona, quien se restablece de la operación de un sangrado estomacal.

"Diego, nunca me gusta escuchar que un miembro del club de camisas 10 no está bien, Espero que te sientas mejor pronto", dijo el emblema brasileño de 78 años, campeón del Mundo con Brasil en Suecia '58, Chile '62 y México '70, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Hey Diego. I never like to hear that a member of the #10 Club is unwell. I hope you feel better soon, my friend. // Diego, eu nunca gosto de saber que um membro do clube de camisas 10 não está bem. Espero que se sinta melhor logo. https://t.co/iYK6Abn3rE