Julieta Campaña: “La idea me gustó mucho y cambió todo el panorama de mi futuro”

Por Federico De Marco / fdemarco@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Julieta Campaña tenía bien claro cómo seguiría su vida una vez que finalizara la secundaria en el Ciclo Básico. Muy convencida, había tomado la decisión de estudiar Arquitectura en la Universidad Nacional del Sur.

Con el inicio de la etapa universitaria, sus prioridades se reordenarían: el estudio se convertiría en lo más importante y el vóleibol, una de sus pasiones, perdería el protagonismo que solía tener en su vida cotidiana.

Sin embargo, un viaje a Brasil, en junio del año pasado, para disputar el Festival Cidade de Estrela, un prestigioso torneo internacional de carácter amistoso, con la categoría Sub 17 de su club, Olimpo, alteraría por completo los planes que la jugadora bahiense tenía para su futuro.

En el certamen brasileño Campaña fue observada por un representante de Tiebreak, una agencia que le ofrece a atletas jóvenes la oportunidad de continuar formándose académica y deportivamente en universidades de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra mediante becas. A través de Héctor Gallardo, entrenador de Olimpo, el manager se contactó con Julieta y sus padres y les hizo la propuesta que le cambiaría la cabeza a la armadora.

“Tuvimos una charla con el representante, en la que nos contó la experiencia de otras jugadoras. Ahí nos convenció de que ir a Estados Unidos a estudiar y jugar al vóleibol era una buena idea. La idea me gustó mucho y cambió todo el panorama de mi futuro”, cuenta Campaña.

Aceptado el ofrecimiento, Julieta (cumplirá 18 años en abril) inició los trámites pertinentes para poder ingresar a una institución estadounidense. Tras aprobar el examen de admisión (denominado SAT), comenzó a recibir sondeos de algunas universidades, hasta que apareció el interés de Missouri State University-West Plains, donde estudiará Negocios en Computadora y jugará con los Grizzlies durante los próximos dos años.

“No conocía la competencia universitaria estadounidense, fue todo nuevo lo que me mostró el manager y me encantó. Es otro nivel competitivo, otra forma de vida. Estoy emocionada”, describe Juli.

“Tenía pensado seguir con el vóleibol, pero tomándolo como un hobby por una cuestión de horarios. Con esta oportunidad quiero mejorar, porque sé que allá el nivel competitivo es impresionante. También empezar a independizarme un poco, salir de la zona de confort”, agrega.

Si obtiene la visa, la armadora bahiense empezará a vivir su sueño americano a fines de este mes. Comenzará a cursar casi de inmediato, mientras que en el plano deportivo disputará algunos torneos preparatorios de cara al inicio de la competencia oficial, la NJCAA, previsto para agosto.

Su vínculo con el vóleibol

Julieta dio sus primeros pasos en el club Independiente. Su primer entrenador fue Héctor Gallardo, quien la dirigió en gran parte de su proceso formativo.

“Cuando era más chica no me interesaba mucho el deporte, pero de a poco me comenzó a gustar por la exigencia de Héctor”, recuerda.

“De Independiente nos pasamos a El Nacional, club en el que me empezó a gustar más la competencia. Finalmente nos fuimos a Olimpo y ahí todo se hizo más competitivo”, añadió.

Su buen desempeño en las menores del aurinegro le abrieron las puertas de la Selección Argentina, donde vivió distintas experiencias.

“Me citaron por primera vez en el 2014, tenía 13 años. Primero participé en una observación de jugadoras de la provincia de Buenos Aires, en Los Toldos. De ahí elegían a las mejores y te convocaban a la Selección. Quedé seleccionada y fui a entrenar al CeNARD durante todo el año. Al final, cuando se tenía que armar la lista para el Sudamericano Pre Menor, sufrí un esguince de tobillo y me perdí el certamen”, indicó.

“Después de ese proceso no volví a ser convocada para jugar torneos oficiales, pero sí disputé la Liga Argentina de Mayores con la selección menor durante tres años”.

—¿Soñás con jugar en Las Panteras en el futuro?

—Nunca tuve como objetivo jugar en la Selección. Cuando me llamaron por primera vez dije “voy para probar”, pero nunca fue algo que esperaba. Siempre fui porque me gusta participar, pero no es que espero ir a un Juego Olímpico, por ejemplo. Si me toca, bienvenido sea porque me importa, pero no es mi objetivo principal.