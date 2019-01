"Una opción para Cristina es ir a una PASO contra Massa", dijo Alberto Fernández

El exjefe de Gabinete Alberto Fernández deslizó hoy que una opción que baraja la ex presidenta Cristina Kirchner para las elecciones del año que viene es competir en una PASO opositora contra el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

"Totalmente. Es la única que no pone reparos, que no pone límites. Y que dice que venga el que quiera, que todos participen y sumen, hagamos unas PASO sin piso", respondió el referente peronista al ser consultado sobre si la ex mandataria podría participar de una primaria abierto con el tigrense.

En declaraciones a radio El Destape, Fernández aseguró que las figuras de la oposición que no quieren la unidad "trabajan para (el presidente Mauricio) Macri", y apuntó especialmente contra los dirigentes de "Alternativa Federal", la expresión peronista con base en los gobernadores que busca encontrar un lugar entre los dos tercios ya consolidados de Cambiemos y el kirchnerismo.

Ese espacio está liderado por el mencionado Massa, el senador Miguel Pichetto y los gobernadores Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti.

"Urtubey está tercero en su provincia. ¿Qué le puede proponer Urtubey a la Argentina? En realidad de todo ese espacio el único que tiene votos es Massa, que tiene entre 7 y 10 puntos según la encuesta que se mire. Después de Cristina es el que más votos tiene, eso es objetivo. El único que puede colaborar y sumar a la unidad es Massa", afirmó Fernández, quien tuvo un paso por el massismo antes de reconciliarse políticamente con Cristina Kirchner.

"El problema de todos ellos es que plantean que van a la unidad si no está Cristina. En el fondo no quieren competir con Cristina porque no le ganan. Es como si fuera Argentinos Juniors a negociar un partido con el Barcelona y pidieron como condición que no juegue Messi. Es lo mismo. En verdad lo que buscan es sacar de la cancha a la candidata que les gana", razonó.

Para el ex ministro, sin embargo, ninguno de esos dirigentes tiene reales chances de doblegar a Macri, teniendo en cuenta que ni siquiera lograrían ganar las PASO. "Si no le pueden ganar una PASO, ¿cómo pretenden ganar una general? Para ser campeón mundial de fútbol tenes que ganar todos los partidos. Acá es lo mismo. Si no podes ganar las PASO, no podés ganar la general", evaluó.

En otro tramo de la entrevista, Fernández hizo hincapié en "el techo" del 33 por ciento que a su criterio tiene Macri de cara a las elecciones.

"Macri tiene el acierto de haber sabido convocar bajo un mismo espacio a todo el espacio antiperonista, y eso le ha rendido. El antiperonismo es la Argentina siempre fue de un tercio de la población. La condición de antiperonista es casi hereditaria. Macri tiene en ese antiperonismo su techo", analizó.

"Tanto jorobaron con el techo de Cristina que nadie le prestó atención al techo de Macri", concluyó, en tanto que relativizó las encuestas que marcarían un leve crecimiento de la imagen del presidente. Al respecto, consideró "incomprensible que Macri pueda crecer con el estado de cosas que estamos viviendo".

"Que el dólar esté estable no le cambia mucho la vida a alguien que ha perdido con Macri alrededor del 20 por ciento de su salario real. El salario real durante los años K creció de punta a punta 19 puntos. Macri en 3 años hizo perder todo ese salario real", advirtió. (NA)