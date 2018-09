Nueva York: un avión aterrizó de emergencia con cientos de pasajeros afiebrados; quedó en cuarentena

Un avión de la aerolínea Emirates aterrizó de emergencia en Nueva York procedente de Dubai con cientos de pasajeros afiebrados, por lo que la nave se encuentra en cuarentena y se estudian las causas.

Al momento del aterrizaje en el aeropuerto John F. Kennedy aguardaba la Policía y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, con el fin de controlar a unos 100 pasajeros de los 500 que estaban a bordo.

BREAKING: An Emirates A380 in quarantine at JFK Airport right now awaiting CDC officials after about 100 passengers became ill with fevers over 100 degrees and coughing. Flight 203 had just arrived from Dubai. pic.twitter.com/lyUgNbMaEW