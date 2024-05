Un negocio muy conocido de Monte Hermoso abre en Bahía, las Uber motos ganan terreno y alerta GNL

--Buen día, Juan, ¿cómo va todo?

--Hola, José Luis, qué gusto verte, pensé que hoy no ibas a venir, je, je.

--Jamás, en casi 42 años, dejamos de charlar un domingo, incluso cuando vos en 2011 casi ni salías de tu casa. ¿Te acordás? Así que menos iba a dejar de venir hoy porque perdimos una semifinal con Estudiantes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

--Tenés, razón, incluso viniste después del 3-1 en Madrid, claro, perdón, pensé mal.

--Siempre pensás mal, ja, ja, sos muy obvio, pero dale, le pido los primeros cafés a Tito y vayamos arrancando.

--Ok, a nivel nacional me parece que lo más sobresaliente pasa por la sanción o no del proyecto de Ley Bases en el Senado y en ver cuál es el paro de turno.

--Y sí, fíjate que en materia de precios se frenaron los aumentos e incluso, hay algunos que bajan. El otro día se conoció la inflación de abril en Bahía Blanca, según IPC Online, y fue del 8,34 %, es decir, un buen número y una nueva baja, ya que en marzo había arrojado 11,04 %.

--Pero la calle está dura.

--Y sí, pero fijate que pese a todo, a que muchos negocios resisten a duras penas, hay otros que abren.

--Bueno, solito entraste en el tema de las novedades comerciales, así que ahora tirá lo que tenés.

--Ja, ja, ok. ¿Te gustan los churros?

--Sí, claro, ¿por?

--Porque una firma archiconocida de Monte Hermoso abre un local en Bahía.

--¿La que se llama igual que la ciudad de Emiratos Arabes?

--Exacto, la empresa que abrió en 2009 y tiene dos locales, ahora abre una sucursal en Bahía, más precisamente en calle Fuerte Argentino, frente al Paseo de las Esculturas.

--Le pongo fichas, sobre todo porque ahora se viene el invierno y, en ese lugar tan concurrido, quién no se tienta con unos churros.

--Vos te tentás con todo, José Luis...

--Igual que vos. Seguí.

--Otro local que abrió, en Beruti al 400, es el de una tienda de gorros confeccionados en Bahía, sobre todo capufandas, aviadores, australianos, pilusos, legionarios y viseras.

--Felicitaciones a los emprendedores y mucha suerte.

--Tal cual, es gente joven que realiza artesanalmente complementos de protección para cada época del año y envían a todo el país.

--Bien, sigamos. ¿Algo que haga ruido y sacuda la modorra del domingo? Seguro tenés tema.

--Sí, y esto tiene que ver con el delay que a veces evidencia la política con la realidad, donde van atrás de lo que le pasa a la gente todos los días.

--Bueno, no empieces a filosofar y andá al grano.

--Pará un poco, yo entiendo que vivimos en tiempos del todo ya, pero dejame darte algo de contexto.

--Ok. Dale, seguí.

--El tema de la aparición de Uber, cuyo funcionamiento aún no es legal en Bahía Blanca, es uno de estos casos. Podemos entender todo lo que se argumenta en su contra, la cuestión de los seguros, la competencia desleal, etc, etc, pero la realidad es que avanza en la ciudad y lo hace a pasos agigantados.

--Es verdad, me hace acordar en algunos aspectos a lo que sucedió en la década del 90 con los taxis y remises, en Bahía. Hoy ya nadie discute a los remises, y te diría que ambos servicios en muchas cosas se fusionaron.

--Bueno, a eso iba, fIjate que cada vez son más los taxis que trabajan para Uber.

--¿Eh?

--“Si no puedes con tu enemigo, únete a él”, dice la frase histórica. Y bueno... acá nadie lo menciona pero es así, y ni te cuento cómo viene creciendo Uber Moto.

--¿Uber Moto?

--Tal cual, no sólo hay Uber taxis autos, sino también motos, y según me cuenta mi amigo Paco, mucha gente, sobre todo pibes, los usan.

--Buen tema, seguro tenés más data.

--Sí, está funcionando desde fines del año pasado. Sólo tenés que bajarte la aplicación.

--¿Precios?

--Yo no viajé pero según la aplicación un viaje en auto desde la calle Terrada al 2000, hasta el Barrio Patagonia, cuesta en un auto pequeño 5.100 pesos, en un auto grande 6.400 pesos y en moto 3.600 pesos.

--No tenía idea.

--Y te digo más: también está el servicio Flash Moto, que te permite enviar cosas pequeñas y medianas. ¿Te sigo contando?

--Claro.

--Para usarlo primero te tenés que registrar en la app de Uber, que la bajás del Play Store, y una vez que estás adentro elegís tu destino y ahí te salen los valores para cada vehículo que podes tomar, incluyendo la moto. Al elegir la moto te salen las recomendaciones para subirte y hacer el viaje, pudiendo pagar con medio electrónico o en efectivo.

--¿Y si no tengo casco?

--El conductor, que tiene que estar de pantalón largo y campera, es decir bien vestido, te trae uno para vos. Legal o no, la realidad es esta, y me parece que llegó para quedarse. Incluso conozco el caso de varios pibes de 17 años que van a todas los juntadas en Uber Moto.

--Implecable, muy completo. ¿Qué más tenés? ¿Algún otro tema comercial?

--Sí, pero este tiene que ver con la región. Pedite otro par de cortados y te cuento.

--Hecho.

--No sé si te acordás que a mediados del año pasado te conté de la megainversión iniciada por un bahiense en la zona serrana, más precisamente en Paso Funke.

--Sí claro, la de “Paul Wheel”, en la Finca Ocho Cerros. Me dijiste que era un proyecto vitivinícola y hotelero muy importante.

--Exacto, en un predio de 250 hectáreas, entre otros detalles que te comenté. Hasta ahora viene viento en popa y creciendo. De las 21 habitaciones iniciales, el hotel se irá a 26 y de las 25 cabañas previstas ya hay cinco instaladas y en el resto del año se completará la todalidad, con arquitectura modular. El hotel también tendrá un spa con sauna seco, húmedo y de hielo, sala de masajes, restaurant y salón de eventos.

--¿Y el viñedo?

--Se implantaron ocho tipos de uva tintas y este año se agregarán dos blancas, al mismo tiempo que comenzó la bodega. Además se está analizando iniciar una producción de trufas. Todo el complejo se alimentará de energía solar, dispondrá de biodigestores para evitar pozos ciegos, entre otras medidas de cuidado ambiental.

--¿Alguna fecha de inauguración?

--La mira está puesta en la Semana Santa del año que viene. Veremos, pero lo importante es detenerse por un momento y pensar en cómo se viene valorando nuestra región en materia turística. Nadie hace semejante inversión si no le ve futuro, y lo mismo pasa con Monte Hermoso, por darte un ejemplo.

--Por supuesto. Con este tipo de emprendimientos vemos que el despegue, aquel que de pibes imaginábamos lejano, ya se produjo. Ojalá el país acompañe, pero vos no te hagas el sota y seguí tirando novedades.

--Dale. ¿Te acordás que la semana pasada hablamos de la marcha universitaria?

--Sí, no me digas que Vega estuvo esta semana en la reunión con la ministra de Capital Humano.

--No, parece que la dejaron para los rectores más “políticos” y Vega es del palo de los científicos. Por eso preside la Comisión de Ciencia, Arte y Técnica del Consejo de Rectores, una de las más importantes y la que entiende en todo lo relacionado con la investigación. Igual, no viene por ahí la cosa, sino por la guita.

--Siempre se dijo que la UNS es una institución austera y con las cuentas ordenadas.

--Bueno, igual le hicieron caso al gobierno y salieron a buscar otros recursos.

--A ver, contame.

--Cobrarle a los extranjeros es insignificante, sobran los dedos de una mano para contarlos acá en Bahía, pero sí le alquilaron un terreno en Cabrera a un circo, que ya levantó la carpa.

--Me enteré por las quejas de los vecinos, pero por lo visto se la tendrán que aguantar, es un mes y pico.

--Sí, pero eso no es todo. El lunes se juntaron autoridades de la UNS con empresarios de ascendencia italiana, con el cónsul Nicola Bazzani de anfitrión.

--¿Y quiénes fueron del convite?

--Estuvieron Santiago Mandolesi por el Consorcio del Puerto; Juan Ignacio Berlusconi y Maximiliano Díaz del Grupo Bahía Alimentos; Juan Carlos Bonacorsi; Armando Palacio, del Palacio del Vino; Santiago Minaard, de Hydra Argentina; Luiggi Tassi, del Grupo Paoletti; Azul Weiman, de Compañía Molinera del Sur y directivos de la Asociación Dante Alighieri.

--¿Y qué charlaron?

-Básicamente, la UNS les pidió ayuda para financiar los cursos de italiano que ofrece a sus estudiantes a través de la Asociación Dante Alighieri. Hasta ahora los pagaba la universidad, pero empezaron a recortar ya que el costo no es poco, y para “el Dante” ese ingreso es importantísimo. Pero también les expusieron todos los proyectos científicos relacionados con sus actividades para que analicen la posibilidad de realizar aportes para cristalizarlos.

--El suarense será científico, pero sabe lo que es que la guita no alcance. De hecho, siempre cuenta que de chico vendía café en la cancha para ayudar en su casa, que era muy humilde, y que si no hubiera tenido una beca universitaria, no hubiera podido estudiar. ¿Qué más tenés?

--Dale, ¿por dónde querés seguir?

--Tirá algo del megaproyecto de GNL que YPF–Petronas anunciaron para el puerto bahiense y que ahora podría terminar concretándose en Río Negro, a unos 35 kilómetros de Sierra Grande.

--Mirá, lo cierto es que ambas empresas hace tiempo hicieron la reserva de tierras correspondiente, es un predio ubicado en proximidades de la termoeléctrica, en dirección a Punta Alta, y de hecho abonan religiosamente esa reserva. Mientras tanto, encararon la realización de estudios de ingeniería para determinar, en primera instancia, si pueden operar dos grandes buques destinados a producir GNL y qué obras requieren. De eso dependerá el futuro del proyecto en Bahía y hay plazo hasta julio del año que viene.

--¿Y Río Negro?

--Esa posibilidad comenzó a tomar fuerza un par de meses atrás, aparentemente luego de conocerse algunos estudios sobre el fondo marino en Punta Colorada, pero unos 15 días atrás, el presidente de YPF no sólo anunció que en 2026 YPF–Petronas empezarán a exportar GNL por Punta Colorada, sino que señaló que la localización de la planta de GNL está en evaluación, pudiendo ser Bahía o Río Negro.

--A esto hay que sumarle también la pata política. ¿no?

--Y sí, algo que es clave. No sólo hay una alianza entre los gobernadores de Río Negro y Neuquén para que el gas y el petróleo salgan por Punta Colorada, sino que algunos hasta señalan que el gobierno nacional podría sacarle este proyecto gigantesco a la provincia de Buenos Aires, es decir, a Axel Kicillof, uno de sus máximos adversarios políticos. Encima el oficialismo necesita los votos rionegrinos para aprobar la Ley Bases en el Senado. Pero tengo más.

--Sabía que no me ibas a defraudar. Avanti.

--Hay mucho más para contar, pero para no aburrirte te digo que Río Negro vino trabajando en silencio para quedarse con la inversión, de hecho analizan por todos los medios posibles sumar incentivos que vuelquen la balanza a su favor. De todas maneras, acá también están trabajando, dirigentes, funcionarios, legisladores, étc, para que se haga en Bahía. ¿Sigo?

--Si, por lo que veo acá existe preocupación.

--Correcto, y un elemento a tener en cuenta es que Tecpetrol el año pasado tenía un proyecto para exportar GNL por Punta Colorada y, en ese entonces, el CEO de Tecpetrol era precisamente quien hoy comanda YPF.

--Bien, no me cuentes más. Mejor hablemos del agua en Bahía.

--Mirá,la provisión algo mejoró, pero que recomienden “no consumir alimentos que provengan del cuerpo de agua”, no ingresar en él y, además, no realizar prácticas deportivas, incluida la pesca en el dique Paso Piedras, ya es un hecho muy preocupante, y lo mismo sucede con la laguna Sauce Grande.

--Comentarios sobre la calidad del agua que se distribuye a la población hay de todo tipo.

--Por supuesto, pero si las autoridades señalan que el agua que distribuye ABSA es apta para el consumo hay que guiarse por eso y ser cuidadosos con lo que se dice porque no todo el mundo puede comprar agua mineral o ir a un surgente.

--Coincido, ¿vamos cerrando?

--Dale, pero antes, si te gusta la historia, dejame que te pase data sobre una charla que tendrá lugar el próximo viernes, a las 19.30, en el Colegio de Escribanos local.

--Decime.

--En diálogo con Sergio Raimondi, el ensayista y doctor en Ciencias Sociales, Alejandro Horowicz, presentará su último libro “Lenin y Trotsky, los dragones de Marx”.

--Ok, zarpemos…

--Pará que me olvidaba. Te paso tres charlas gratuitas, abiertas a todo público, esta semana, a las 19, en el SUM del Bahía Blanca Plaza Shopping.

--Dale.

--El martes, Mariel Salas, acompañante terapéutico, conferencista y mamá de un niño con TEA, se referirá al Trastorno de Espectro Autista; el miércoles, Magali Agnello: fotógrafa bahiense que, en 2017, fue diagnosticada con un trastorno bipolar y realizó una crónica fotográfica de su enfermedad, hablará sobre esta patología y el viernes el tema Adicciones y las drogas más usadas, será abordado por el médico y escritor Juan Miguel Mella.

--Listo. Agendado, pero ahora sí, levantemos campamento. Mirá la hora que se hizo.

--¡Epa! ¿Qué pasa? ¿Te toca cocinar?

--Ja, ja, hoy sí, y los ravioles no esperan. Llamá a Tito y pagale vos la cuenta.

--Un clásico: siempre tenés una excusa. Chau José Luis, nos vemos el próximo domingo.

--Dale, hasta la semana que viene, Juancho.