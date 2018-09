El Gobierno, "atento" ante posibles saqueos: "Hasta ahora fueron hechos delictivos aislados"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró hoy que los saqueos son por el momento "hechos delictivos aislados" en diferentes puntos del país, pero señaló que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está "atenta para brindar ayuda a las fuerzas policiales locales en caso que lo requieran".

Luego de la muerte de un adolescente este lunes en Chaco, Frigerio dijo que el Gobierno se "ocupa" de estas situaciones y que Bullrich se encuentra en "permanente contacto con todos los ministros de Seguridad provinciales para lograr manejar las fuerzas de seguridad con la mayor eficiencia posible".

"Hasta ahora han sido hechos delictivos aislados en distintos lugares del país", subrayó el ministro del Interior y sostuvo: "Más que preocuparnos, nos ocupamos".

Frigerio se comunicó este martes con el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, y le hizo llegar sus condolencias para la familia del joven adolescente de 13 años que fue baleado este lunes por la noche durante un intento de saqueo en un supermercado en la ciudad de Sáenz Peña.

El funcionario nacional precisó que se "está investigando cómo fue la muerte" e indicó que el mandatario chaqueño "tiene la información de que el disparo no surgió de las fuerzas policiales". "Me comuniqué con el gobernador para saber cómo actuó la Policía del Chaco. Tiene la información que el disparo no surgió de las fuerzas policiales", aclaró el titular de la cartera política.

En ese contexto, Frigerio informó que "hubo otros episodios resueltos rápidamente por las fuerzas policiales provinciales", como lo ocurrido en Villa Pineral, partido bonaerense de Tres Febrero y en varios puntos de Mendoza.

"Hubo algunos episodios de lo que hemos hablado con los gobernadores de las provincias involucradas. Han sido organizados y han sido hechos delictivos que han podido evitarse sin males mayores. En el caso de Chaco hay una investigación para ver quién disparó la bala que mató al chico", agregó Frigerio. (NA)