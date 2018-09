Video: Bruno Díaz, el “tractor” de Olimpo en Mataderos

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Desenvuelto. Con sentido de la ubicación y la bandera de la solidaridad a disposición del equipo. Olimpo perdió con Nueva Chicago, pero Bruno Díaz, criado y formado en el fútbol de la Liga del Sur, demostró que tiene “pasta” y carácter para, al menos, ser un volante de guantes blancos al lado de tantos colegas rústicos y destructivos.

“Quedé conforme con mi rendimiento, pero perdimos y la luna me va a durar toda la semana”, le comentó a La Nueva. el ex Huracán y Tiro Federal, que llegó desde Villa Iris a las menores del aurinegro, pero que alguien, increíblemente, lo dejó en libertad de acción cuando este “5” con pies de plomo tenía que firmar su contrato profesional a los 21 años.

Ya está, no revolvamos resquemores entre las miserias. Al pibe lo llamó Darío Bonjour, no jugó ante Sarmiento de Junín por estar suspendido, no fue citado contra Brown de Adrogué, le costó hacer pie frente a Ferro y cumplió un partido sobresaliente en Mataderos.

Tuvo quite, entregó rápido y bien y fue el auxilio de todos en los relevos. Incluso estuvo a punto de anotar su primer gol en la B Nacional, pero el arquero Agustín Silva le sacó el cabezazo de un ángulo.

Esto manifestó el volante central que sorprendió a propios y a extraños...