Quince años sin Midget en la zona, ¿un camino sin vuelta atrás?

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

“Difícil, pero no imposible”. Así dictaminó Facundo García, presidente del Club Midgistas del Sur, ante un eventual regreso de la categoría regional por excelencia a los entrañables y pintorescos circuitos distribuidos en la zona, que históricamente han sido escenarios de atractivas pruebas de invierno.

Curiosamente, un día como hoy pero de 2003, el "Cristóbal María Hickens" del Vivero Municipal de la vecina localidad de Coronel Dorrego, albergaba, sin saberlo, la última competencia invernal midgística fuera de Bahía Blanca.

En aquella oportunidad, como si la mera efeméride no fuese poca cosa, el vencedor de la sexta fecha de dicho certamen resultó Claudio Ullmann. A la postre, el único éxito logrado por el piloto de nuestra ciudad hasta el momento (ver aparte).

Vaya disparadores para un tema que, sepultado en el archivo, de a momentos resurge en las tribunas como motivo de debate, o simplemente por destellos nostálgicos...

Sea como fuere, hace 15 años, el Midget concluía un ciclo cargado de historia y de domingos de carrera...

"Lástima que la capacidad y cantidad de autos no lo permitan. No solo por la falta de espacio para tantas máquinas, sino por razones de seguridad. Ya con 40 autos, el sector de boxes estaba medio lleno. Por eso hoy, con el parque que tenemos, sería prácticamente imposible; especialmente que la pista soporte tanta exigencia", reconoció Facundo García.

"Para organizar una fecha--agregó-- tendrán que hacer un gasto importante, y sería para no más de dos carreras de invierno. Si mañana, algún club plantea la idea de volver a organizar y tener la capacidad de hacerlo, nosotros no tenemos ningún problema en hablarlo. Es difícil, pero no imposible".

Para ese entonces, mediados de 2003, el debate sobre si debía continuar corriéndose en la zona o no, ya estaba planteado sobre la mesa.

Casi un año más tarde, el 8 de mayo de 2004 para ser más exactos, el CMS, vía comunicado, confirmaba lo que era un secreto a voces: el Midget competiría únicamente en el Héctor Evaristo Plano. ¿Las razones? Las enumeradas en párrafos anteriores, y concernientes a la seguridad del espectáculo.

Asimismo, dicha moción fue apoyada, vía petitorio suscripto, por más del 50% del parque de pilotos de entonces, representados a través de Mariano Pérez, Walter Renero, Daniel Altamirano y Omar Villar.

Ello marcó el principio del fin para los circuitos vecinos de Coronel Dorrego, Cabildo, Médanos, Pedro Luro, y otros tantos que, alguna vez, recibieron al Midget en algún ciclo de invierno.

Quince años después de la última carrera, ¿se podrá replantear un "regreso" en el tiempo, para revivir esas inigualables reuniones automovilísticas? ¿Qué condiciones deberían cumplirse para ello?

"Habría que mejorar la infraestructura, para así conseguir la habilitación de pista de carreras y de seguridad de estadio que exige la Federación. Además también objetan alambre olímpico y demás requisitos relacionados a la seguridad; no solo para los pilotos sino también para espectadores. Para una pista de la zona, tener que cumplir con todo eso por ahí sería un gasto engorroso. Pero bueno, si hacen la propuesta no hay problema. Es charlable", subrayó el actual presidente del CMS.

"La idea es--enfatizó--seguir creciendo. Si existe algún lugar capacitado para poder hacer una carrera de este tipo, brinando la seguridad que corresponde, no hay ningún problema".

¿Una utopía? En la actualidad, probablemente. Pero, sin dudas, varios querrán revivir aquellos espectáculos que tanto le aportaron al folklore del Midget...

Para Claudio Ullmann, un día inolvidable...

Por el contexto que atravesaba entonces, aquel día será difícil de olvidar para el bahiense Claudio Ullmann, todavía piloto en la actualidad.

Resulta que Claudio regresaba a la competición en dicho certamen invernal, luego de un brutal accidente que sufriera en el estival 2002/03, en el cual padeció fracturas múltiples en uno de sus brazos.

Vaya regalo del destino, aquel 2 de septiembre de 2003, que lo encontró al mayor de los Ullmann trepando, por primera y única vez hasta el momento, al escalón más alto del podio.

"En la primera largada, el auto empezó a quedarse por problemas de electricidad. Justo se paró y, reparado el problema, pude volver a salir desde el cuarto cajón de la primera fila (foto). En la última partida, saliendo de la segunda curva, quedé 2°. Corrí toda la carrera atrás de Mariano Pérez, y justo, una vuelta antes del final, rompió el motor. Así que ahí me lo encuentré, le pegué de atrás y me monté arriba de la rueda trasera derecha. ¡Casi vuelco! Pero pude safar y ganarla", rememoró.

"Tuvo mucho valor esa final. Además que era mi primera carrera después del accidente, y si bien no corrían muchos autos, siempre había pilotos de punta. En la semi había sido 3°, pero fue rapidísima y logré el cuarto tiempo para la final", detalló.

"Recuerdo mucho esas carreras"

"En una de las últimas que se corrieron afuera, me acuerdo que Weimann (Marcelo) volcó en la tanda de pruebas y tuvieron que traerlo a la ciudad en ambulancia para hacerle estudios. A la tarde volvió, se subió al auto, que su equipo le reparó, y corrió la serie. Eran lindas épocas, recuerdo mucho esas carreras", aseguró Facundo García.

"La primera fecha de ese invernal, que se corrió en Dorrego, fue mi primera carrera después del accidente. Me acuerdo que, probando a la mañana, volqué antes de completar una vuelta al circuito. Mi viejo me buscó por todos los boxes para matarme. 'Venís de un tremendo palo, y ni bien te volvés a subir salís acelerando a fondo. ¿Vos estás loco?'", recordó Claudio Ullmann entre risas.

Telón final

Dentro de exactamente siete días, el Campeonato Invernal de Midget 2018 llegará a su fin, con la disputa del cuarto y último capítulo. Vale recordar que los punteros de los certámenes son Leonel Ramos (Grupo A) y Lucas Scotto (Grupo B).

Adem[as, el Club Midgistas del Sur confirmó que la presentación correspondiente al Campeonato Estival 2018/19, se llevará a cabo el domingo 4 de noviembre, en el acceso al Parque de Mayo.