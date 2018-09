Insólito: Chilavert le puso un apodo a Alexander Caniggia en Twitter y se volvió viral

El exarquero de Vélez José Luis Chilavert cruzó en las últimas horas al hijo de Claudio Caniggia, Alexander, en Twitter, le puso un apodo y se volvió viral en las redes sociales.

"Acá, viviendo la vida que ustedes no pueden vivir, chúpenla. Ahora les muestro, tranquilos ustedes. Disfruten de mi Instagram, seguidores que no pueden vivir esta vida de lujo. Para eso está el Instagram. Si no, ustedes jamás podrían subir a un coso así. Disfruten de la high society", dice el hijo de Claudio Paul en el video, quien se muestra como un personaje excéntrico y polémico.

Y una de las respuestas a este posteo fue de Chilavert, quien escribió un original insulto: "Igual vas a terminar en el sarcófago de madera descalzo, eres un pepino de mar, sin materia gris".

Justo en la cara, como a Roberto Carlos jaja pic.twitter.com/GyZzcNptZH — Lucho Carbonero (@Rey_Carbonero) 18 de septiembre de 2018

Pepino de mar sin materia gris 😂 Amo Twitter https://t.co/IgavO6RQxP — чαмiㄴa ❤ (@yamydaga) 18 de septiembre de 2018

Frase para una camiseta en tintas de oro.. https://t.co/FOlhbdwGNy — Yuli Basualdo (@felixbasualdo) 18 de septiembre de 2018

No te pasa que todos los días este que es Nro 1 de verdad se tome 2 segundos para aleccionar un imbécil. Pepino de Mar. Que cierren Twitter Chila. Te queda chico. https://t.co/vMj1Bkg0od — Javi Scelato (@javiscelato) 18 de septiembre de 2018

La puteada y cerrada del orto del siglo? https://t.co/a1Ml4AYTwi — Christian Reyes 🇵🇾 (@Chris96Reyes) 18 de septiembre de 2018

"Pepino de mar", el apodo que se volvió viral entre los usuarios de Twitter, quienes ademas elogiaron al exarquero por su ocurrencia.

Incluso una persona editó la definición del pepino de mar en Wikipedia: "Entre las 1.400 especies que tiene la holothuroidea, incluyeron a una llamada 'Alexcannigiaris pijiforme', identificada como el biotipo menos inteligente y carente de materia gris". (Clarín y La Nueva.)