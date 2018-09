Aumentan las condenas en los juicios por jurados en Bahía

Por Gerardo Monforte/gmonforte@lanueva.com

Si bien las absoluciones fueron recurrentes durante los primeros juicios por jurados en esta ciudad, situación que generó dudas sobre la eficacia de este método de juzgamiento, en el último tiempo esa tendencia se revirtió y la cantidad de condenas supera a los veredictos de no culpabilidad.

Esta tesitura se acentuó en lo que va del año, al dictarse solo dos fallos absolutorios en 15 debates populares desarrollados hasta principios de este mes.

Desde que en 2015 se estrenó esta modalidad de enjuiciamiento en Bahía Blanca, los jurados emitieron 26 condenas y 17 absoluciones.

Para el defensor oficial Carlos Carnevale, la mayoría de veredictos condenatorios frente a absoluciones en el ámbito local es una “derivación lógica y necesaria de todo sistema judicial que funcione correctamente”.

“En la mayoría de los casos las personas se encuentran privadas de la libertad a raíz de delitos graves, por lo tanto debería tratarse de causas en las que las pruebas son suficientes para arribar a una condena. De lo contrario esa causa no debería llegar a juicio”, explicó el doctor Carnevale.

El número de veredictos condenatorios en la provincia no fluctuó significativamente desde la implementación del sistema y ronda el 70% de los fallos, según indicó el profesional.



“Esa cantidad es similar a los datos de casi todos los países que implementaron el juicio por jurados. En el caso de Bahía Blanca, si bien al comienzo se registró un mayor número de absoluciones, ese porcentaje se ha ido asemejando a lo que ocurre en el resto de los departamentos judiciales”, analizó el coordinador del observatorio de juicio por jurados del departamento de Derecho de la UNS.

“El departamento judicial Bahía Blanca es el que más juicios por jurados realizó desde la puesta en marcha del sistema, a pesar de no ser de los departamentos con mayor cantidad de habitantes”, agregó.

A nivel local se llevaron a juicio por jurados 55 personas (en algunos casos hubo más de un acusado) y le siguen San Martín, con 41; Azul, con 39; La Matanza, con 26; y Lomas de Zamora, con 22 procesados.

“Es difícil adjudicar a un solo motivo que este departamento judicial registre la mayor cantidad de juicios por jurados, sobre todo porque en el sistema vigente en la provincia el imputado decide si renuncia al derecho a ser juzgado ante un jurado popular”, aclaró Carnevale.

“Siendo la regla el juzgamiento bajo esta modalidad en los delitos cuya pena máxima en abstracto supere los 15 años de prisión, por qué en departamentos como Dolores, Mercedes o Junín hubo menos de un juicio por jurados al año”, acotó.

“Allí advertimos una mejor negociación entre fiscales y defensores sobre la calificación legal y la pena antes del debate, mediante el juicio abreviado", finalizó.

Más de 40 desde 2015

“El número de juicios por jurados en Bahía es alto a pesar de que están pensados para casos excepcionales, máxime si se compara con el resto de los departamentos judiciales”.

En el total de 43 juicios populares en Bahía desde la puesta en marcha del sistema en 2015, no se incluyen los realizados en la sede de Tres Arroyos, que integra este Departamento Judicial.

El primer juicio popular en Bahía se hizo en abril de 2015, contra Jonathan Marín (26), acusado de matar a Francisco Castillo en la villa 7 de Marzo. Lo declararon no culpable.

Una de las dos absoluciones decretadas este año se registró el 15 de febrero en una causa por homicidio calificado que tuvo como imputado a Lionel Agrello. La otra absolución se le dictó en junio a Jonathan Barrientos, por tentativa de homicidio calificado. El juez Ricardo Gutiérrez (Tribunal Criminal Nº 1) condujo ambos debates.

El sistema estuvo en la agenda de los medios nacionales esta semana cuando un jurado absolvió al carnicero Daniel Oyarzún, quien en 2016 atropelló y mató a uno de los ladrones que lo asaltó en su local de Zárate.