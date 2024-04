El "Topo" le hizo caso al ayudante de campo y le dio la victoria a Libertad

En un partido chivo y donde emergió la jerarquía individual, Libertad venció por la mínima a un enjundioso Pacífico, que se fue inmerecidamente de Villa Rosas con las manos vacías.

La efectividad del "Topo" Mauro Sabatini marcó el destino del partido tras definir una buena pelota que le dio Cristian Llanos.

Y el goleador llenó de elogios al joven ayudante de campo Franco Pellegrini, quien le dio un consejo y lo aprovechó.

"Le quiero agradecerle a Franco (por Pellegrini), al ayudante de campo, me dijo en el entretiempo que me pare entre el 6 y el 3 y no fue casualidad que el gol haya llegado por ese sector. Quedó una pelota boyando en tres cuartos de cancha, Martorano se la dejó a Llanos y Cristian me metió una pelota bárbara. Primero me la tapó el arquero y después me quedó para definir", relató el autor de la única conquista de la tarde.

"Sinceramente, que el 'Topo' haya dicho eso es una locura y se lo agradezco mucho. Sigo sin poder creer que a mi edad pueda compartir el día a día con estos monstruos y que sean tan abiertos para escuchar. Le dije en el entrenamiento que por ese sector podía sacar algo y que lo íbamos a encontrar", respondió el colaborar de Néstor Comino, de apenas 24 años recién cumplidos.

Mauro también se refirió a lo duro que fue el examen ante el Verde.

"Desde que juego, Pacífico siempre fue duro y siempre nos complicó, pero por suerte lo pudimos ganar. Si bien nos escapamos con Rosario en la tabla, todos los partidos son difíciles y cuesta ganarlos", sostuvo Sabatini.

Las claves

Libertad lo ganó con lo justo y, tal vez, sin merecerlo. Pero la efectividad en el arco rival fue importante para quedarse con un triunfo vital para seguir de cerca a Rosario.

Pacífico fue un digno rival que no lo dejó crecer en el juego, que le cortó los circuitos de juego y que, cuando pudo, lo lastimó.

De hecho, el Verde tuvo dos chances claras en la primera etapa --un remate cruzado de Ledesma y un disparo débil de Enzo Rossi-- contra apenas alguna aproximación del local con un remate alto de Sabatini.

Sobre el cierre, hubo un gol anulado a Sabatini --pareció arrancar un pasito adelantado-- tras recibir de Llanos. Fórmula que le daría en el complemento la victoria.

El partido se rompió a los 12 minutos del complemento con el ya comentado gol de Sabatini, que se inició con un lujo de Cuitiño. Antes de esa situación, hubo una clara falta no sancionada a Nanco. Los dos elencos terminaron enojados con un Pablo Zaragoza que se fue desdibujando.

Con más empuje que fútbol, el Verde no claudicó y no se entregó. Fue a buscar la paridad y estuvo cerca en dos acciones. Un tiro libre lejano de "Pato" Lopez fue desviado por Becerra y se estrelló en el horizontal y un cabezazo del pibe Portilla se fue apenas ancho tras un buen centro de Ledesma.

El local nunca pudo meter una buena contra para certificar el final y resistió los embates del rival con una defensa sobria y Lincopan respaldando a todos.

Incluso, ya en el sexto minuto de descuento, Pacífico casi lo emparda con un testazo de Santi Fernández apenas ancho.

LA SÍNTESIS

LIBERTAD 1

Becerra 6

Paredes 6

M. López 6

Marino 6

J.M. González 5

Cuitiño 5

LINCOPAN (C) 7

Martorano 5

Llanos 6

Santillán 5

Sabatini 7

DT: N. Comino

PACIFICO BB 0

F. Olea 6

S. Melinger 6

Nomdedeu 6

S. Fernández 6

P. López 5

N. Ledesma 6

Nanco (c) 7

Alarcón 5

E. Rossi 5

Gallegos 5

De Angelis 5

PT. No hubo goles.

ST. Gol de Sabatini (L), a los 12m.

CAMBIOS. 63m. D. Pekel (5) por Santillán y Ojeda (6) por J.M. González, 77m. Ullmann por Martorano y Graneros por Cuitiño y 91m. Velázquez por Sabatini, en Libertad; 72m. Portilla De Angelis y Uremovich por E. Rossi, 83m. Muzi por Melinger, Mondelo por P. López y J. Menéndez por Ledesma, en Pacífico.

ARBITRO. Pablo Zaragoza (4).

TERCERA JUVENIL Libertad, 1 a 0.

CANCHA. Libertad (aceptable).