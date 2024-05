Susana Giménez prepara su gran regreso a la televisión

Susana Giménez estuvo en el Four Seasons

Este 2024 marcará la vuelta de Susana Giménez a Telefe, después de dos años sin pantalla y de cinco sin su ciclo semanal. La conductora ya se encuentra en el país, luego de descansar en Miami, para comenzar los preparativos de su retorno a la tevé, que fue anunciado en el evento UpFrontTelefe. En ese contexto, la diva pasó por el Four Seasons para grabar las promociones que formarán parte de su regreso.

Como se ve en las imágenes que ilustran esta nota, la conductora fue retratada este viernes alrededor de las 16, cuando llegó al hotel en su auto, conducido por su chofer de toda la vida, Marcelo, y acompañada por su vestuarista y su maquilladora. Vestida de negro y con un abrigo de plumas, "la diva de los teléfonos" se mostró de buen humor, mientras era recibida con un ramo de rosas amarillas por Gabriel Oliveri, director de marketing del Four Seasons.

Susana se trasladó hasta allí para realizar la producción de fotos que la acompañará durante esta temporada televisiva. Desde su entorno confirmaron que su vuelta está pensada para el final del segundo semestre de 2024. El deseo de la diva es volver a su formato de siempre, apostando a las entrevistas, los juegos y los musicales; luego de ponerse al frente de LOL Argentina (Last One Laughing), un programa en el que participaron comediantes de todo el país y que se vio por la plataforma Amazon Prime Video.

La diva llegó al hotel con su chofer y junto a su vestuarista y maquilladora

Hace dos días, en una entrevista con Ángel de Brito, la conductora había palpitado su retorno a la pantalla chica. "Primero tiene que terminar la Copa América, porque ellos tienen eso. Después vemos. Mañana tengo la reunión en casa con todos", contó hace dos días cuando charló con LAM. Allí, además, descartó la posibilidad de hacer su programa en emisión diaria. "¡No! ¿Querés matarme? Estás loco. Últimamente, lo hago los domingos. Los últimos cuatro años fue los domingos", lanzó con sorpresa.

Y siguió: "Me muero si lo hago así. Además, tampoco hay tanta guita para hacerlo diario. Vamos a hacer todos un sacrificio", señaló en referencia al factor económico a la hora de realizar producciones en televisión. "¿Susana se está ajustando también?", le preguntó el cronista. "Todos se están ajustando, el canal, los sponsors... es difícil. Sin ellos no se puede hacer televisión, como dice Mirtha, que siempre tiene razón", se sinceró la diva.

"¿Hay posibilidad de algún encuentro televisivo con 'La Chiqui'?", indagó el periodista del ciclo de Ángel de Brito, acerca de si podría darse un encuentro entre ambas. "No. Televisivo no, pero siempre la veo. Algunos años lo hicimos, pero nunca hablamos de eso todavía. Ella está haciendo muchas cosas. Ahora también está haciendo lo de Juana. No puede ser. Tendría que ser al revés. La amo, la admiro profundamente", señaló.

Con un look total black y un abrigo de plumas, "la diva de los teléfonos" posó ante las cámaras antes de ingresar al hotel

Lo que se viene

El miércoles, en un evento conducido por Iván de Pineda y Josefina "La China" Ansa, se presentó la programación de Tele para 2024. Entre las novedades, además del regreso de la diva, se anunció una nueva temporada de Bake Off Argentina con Wanda Nara a la cabeza. Es que, después de debutar en la conducción con MasterChef Argentina, la empresaria se pondrá al frente del reality show de pasteleros que solía liderar Paula Chaves.

Además, se anunció la vuelta de las ficciones de Underground con El extraño de pelo largo, de la que solo se dio a conocer el título; el debut de Survivor: Expedición Robinson, el demorado reality de Alejandro Marley; la CONMEBOL Copa América 2024; y las eliminatorias para la clasificación de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, con comentarios y relatos a cargo de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt.

Gabriel Oliveri, director de marketing del Four Seasons, recibió a Susana con un enorme ramo de rosas amarillas

También, se presentó El camino a casa, un formato español de entrevistas que realizará Cristina Pérez. Por su parte, Santiago del Moro anunció la final de Gran Hermano 2023 y una nueva entrega de los Premios Martín Fierro 2024. (Teleshow)