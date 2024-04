Santiago del Moro contó la verdad tras los rumores de parentesco entre su esposa y Furia de GH

Durante los últimos días, se instaló una curiosa teoría que une a Santiago Del Moro y a Juliana “Furia” Scaglione, la jugadora más popular de Gran Hermano (Telefe).

Se habló del supuesto parecido entre María José Suárez, la esposa del presentador, y Coy, la hermana de la entrenadora. Esto, permitió a los detractores de la “hermanita” hacer acusaciones de “favoritismo”.

Este rumor llegó a oídos del presentador quien, por medio de sus redes sociales, decidió aclarar términos. En una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, que tuvo al reality como tema principal, un seguidor se animó a consultarle sobre su “parentesco” con la participante.

“¿Sos pariente de Furia?”, preguntó la persona, cuestión a la que el conductor respondió: “No jajaja. ¿De dónde sacan esos bolazos?”.

En todo caso, para del Moro es innegable el aprecio que siente hacia Juliana, y que incluso demostró públicamente en más de una ocasión, especialmente tras el blanqueo de la enfermedad de Furia.

En una nota que concedió a LAM (América), Santiago contó cómo vivió las horas previas de expectativa desde su posición como responsable del programa, mientras se esperaba conocer el diagnóstico de la “hermanita” y finalmente se supo que padece leucemia tipo 1.

Muy sincero, el presentador detalló: “Desde mi lugar de conductor yo voy acompañando los tiempos del reality, tratando de no meterme en la vida de nadie. Es su salud, su cuerpo, y que te den una noticia así es re heavy. Me enteré cuando me llamaron y me dijeron que la tenían que sacar”.