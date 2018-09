Cartón Lleno: los $ 20.000 siguen vacantes

Nuestros queridos lectores no estarían haciendo bien los deberes esta semana. Los teléfonos de nuestras secretarias aún no empezaron a sonar anunciando a los primeros ganadores del pozo mayor y de no aparecer apostadores que hayan completado su cartón, la próxima semana disfrutaríamos, como lo establece el reglamento, de un superpozo de nada más ni nada menos que 40.000 pesos en efectivo. Estaremos a la espera de los llamados de los lectores de la región quienes, semana a semana, resultan grandes animadores del entretenimiento.

Ultima tanda de números:

05 20 55 87 82 07 47 27 86