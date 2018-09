El desesperado pedido de Sol de "Chiquititas"

Daniella Mastricchio, que interpretó el personaje de Sol en Chiquititas, hizo un pedido por sus tres hijos.

En diálogo con revista Pronto, la actriz de 30 años contó que está desempleada desde octubre del año pasado y que necesita trabajar para darle de comer a sus tres hijos: Valentín, Sol y Bautista.

"Tengo experiencia como administrativa, en ventas y en distintas áreas. No es que quiero estar en la tele. Estoy convencida de que si me cuesta encontrar empleo es por la situación del país y este alboroto que se está viviendo", dijo.

Y agregó: "Está todo bastante parado pero no por eso me voy a rendir. Necesito trabajar y voy a seguir buscando. Por mí y por mis hijos. El amor es lo que nos une y me mantiene viva y en pie".

La actriz indicó que no busca necesariamente un empleo como actriz, sino "algo en general" por el bienestar de sus niños: "Soy madre soltera y gracias a Dios mi familia me ayuda". (TN y La Nueva.)