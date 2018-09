"Vespertino", el libro sobre las tardes de Sergio Soler

Natalia Miguel

El escritor puntaltense Sergio Soler ha publicado recientemente su última producción literaria.

La obra lleva por título Vespertinario y está compuesta por una serie de poemas dedicados, según manifestó a “La Nueva.”, a las tardes de su vida.

Indicó Soler que este poemario –el primero de sus producciones- no tiene grandes intenciones literarias.

“Se trata de una suerte de homenaje a mis tardes. Cada poema, cada página, es la hoja de un calendario que se angosta cada vez más”, expresó el autor.

"No podría explicar certeramente por qué cada tarde que me toca vivir es tan crucial en mis ideas, en mi inspiración, en mis sentimientos, en mis tripas. Acaso se deba a que tras los ocasos la noche viene a imponer su reinado, su ominosa presencia, que nos tiñe de negro, una mustra en escala de la propia muerte”, indicó.

"Con esta colección de poemas seleccionados aleatoriamente he querido exorcizar mis encuentros y desencuentros, mis fantasmas y mis aprensiones sobre la tarde. No sé si lo lograré. Aspiro a que en su lectura conozcan al escritor atribulado, quién sabe por cuál motivo arcano” agregó en referencia a un trabajo que le llevó cinco años en recopilar y editar.

El libro ha sido presentado en sendas oportunidades en Punta Alta, en mayo y en el marco de la última realización del encuentro nacional de escritores denominado Marathónika de Cuento y Poesía desarrollado en julio, en ambas ocasiones en el Complejo Cultural Estación Solier.



El autor hizo lo propio en otras ciudades de la costa atlántica como Mar del Plata, Mar de Ajó, Monte Hermoso y El Sauce. En el caso de los dos últimos la presentación estuvo incluida en los programas de actividades del Encuentro Nacional de Poesía y el Mar e internacional Luna con Gatillo, respectivamente.

Próximamente Vespertinario será presentado en la ciudad capital de San Juan en ocasión del Encuentro Internacional de Poetas que tendrá lugar desde el 20 al 23 de septiembre en instalaciones de la universidad cuyana y donde, además, Soler dictará conferencias y talleres literarios.

También está prevista la presentación en Tucumán y Santiago de Chile.

La publicación, de 70 páginas, que cuenta con una cincuentena de poemas, fue editado por el sello marplatense Lágrimas de Circe, dirigido por el poeta Carlos Cartolano, fue prologado por la escritora Gladys Acha y se exhibe en librerías locales y del país.

En otro orden, Soler manifestó que en breve concretará con una editorial capitalina una segunda edición de su colección de microrrelatos titulada Catálogo de Amores Desolados y del poemario Cardinales, escrito conjuntamente con los poetas Leonardo Hermann, Walter Sosa y Mario Eriksen.

Adelantó que también trabaja en la redacción de una novela referida a una historia real ocurrida en nuestra ciudad en la vecindad cercana a la iglesia Cristo Rey.

Sergio Soler es docente, traductor, corrector estilográfico en sellos editoriales y redactor en medios gráficos del país.

Dicta el taller literario denominado El Árbol de Lena, en la Estación Solier, auspiciado por el municipio rosaleño, en el Círculo Literario Punta Alta.

Ha publicado el citado catálogo y el libro Convergencia, en coautoría con el poeta Héctor Pedro Soulé Tonelli.

El resto de su obra se encuentra desperdigado en antologías nacionales e internacionales, algunas traducidas al inglés y al portugués.