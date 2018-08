La desafortunada frase de un senador sobre la violencia a las mujeres

El senador del bloque Justicialista Rodolfo Urtubey generó revuelo hoy cuando marcó diferencias entre casos de violación y otros en los que ese hecho "no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer", como el abuso intrafamiliar.

En realidad, el legislador salteño buscó recalcar que los causales para eximir de pena a las mujeres embarazadas que deseen interrumpir sus embarazos no debería limitarse a la violación "explícita", sino también contemplar aquellas situaciones vinculadas a la dinámica intrafamiliar cuando "una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador".

"Realmente habría que ver aquellos casos, porque hay algunos en que la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, sino que a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia, pero tampoco de consentimiento, sino de una subordinación", planteó durante la sesión.

En ese sentido, Urtubey sugirió incorporar como causa de aborto no punible la "ausencia de voluntariedad", un concepto más amplio que el de "la violación clásica".

Pese a la intención de sus palabras, la elección confusa de la terminología dejó al senador justicialista mal parado: recibió críticas de todos los sectores y su discurso se viralizó en redes sociales.

Para justificar su rechazo al proyecto con media sanción de Diputados, Urtubey sostuvo que no cree en el "aborto libre, discrecional y sin causas", y en cambio dijo que el debate "correcto" sería el de la despenalización del aborto "por causas" específicas.

"Yo no coincido personalmente con el aborto libre, discrecional y sin causa, porque es una expresión del derecho absoluto, y yo no creo que en una sociedad civilizada pueda sostenerse la existencia de un derecho absoluto", indicó el hermano del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey.

Y agregó: "Creo por el contrario que hay una evolución del derecho argentino, que se expresa con el fallo F.A.L. de la Corte Suprema, que empieza a avanzar con el aborto por causas". (NA)