Internaron de urgencia a un adolescente tras una "broma" con viagra

Un adolescente de 13 años fue hospitalizado en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz luego que dos compañeras de colegio le pusieran en su bebida dos pastillas de viagra a modo de "broma".

"Estas chicas le habrían suministrado a un chico de su misma edad dos comprimidos de viagra con alcohol, lo cual le produjo efectos y daños en su salud", dijo el fiscal Raúl Ramírez en diálogo con Radio Mitre Córdoba.

Tras consumir la bebida, el menor se descompensó y tuvo que ser internado de urgencia.

Por el hecho además se dio intervención a la Justicia, que investiga la situación en la que las dos chicas de 14 años le pusieron la droga sildenafil en una botella, sin que el joven se diera cuenta.

El fiscal de la causa explicó que el chico "presentó actividad peneana con un intenso dolor y un cuadro febril cardíaco. Está con vida, pero fue internado y podría haber sido letal. Fue atendido en un nosocomio de Córdoba que corroboró que el efecto fue producido por el viagra", manifestó.

Qué dijo el papá

Darío, el padre del adolescente, mostró preocupación ante los medios locales por el episodio y pese a que dijo entender que la intención de las adolescentes fue hacer una broma que tuvo consecuencias graves, sostuvo que recurrirá también a la Justicia porque "estuvo en juego la vida de mi hijo".

"Durante el transcurso de esto me comunico con una de las adolescentes y me confirma que pasó todo esto. Fue un momento durísimo. Las nenas habían conseguido comprar el medicamento. Hay una filmación. Hoy mi hijo ha sido lesionado física y moralmente. Él no quiere volver al colegio", declaró.

En relación a cómo fue el momento en el que la víctima empezó a sentirse mal por los medicamentos, el padre relató: "Lo primero que me comentó es que le habían hecho una broma. Yo notaba que estaba muy inquieto y mal. Le dolía mucho el estómago, la zona abdominal".

El hombre explicó además que fueron los compañeros del adolescente quienes le detallaron a su hijo que las chicas "le pusieron dos pastillas de 50 miligramos de sildenafil".

"Si le hubiese producido una necrosis en la zona genital podría haber cabido una amputación del miembro", manifestó.

En la investigación, la Justicia está buscando además determinar en qué farmacia las menores compraron los medicamentos, dado que para acceder a las pastillas se necesita una receta médica. (NA)