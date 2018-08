Femicidio: "(Rogero) era cliente habitué de la calle"

Para la fiscalía, en principio, no hay discusión: las pruebas apuntan a Diego Hernán Rogero como autor del femicidio de Aída Caballín.



El análisis de las cámaras de seguridad de aquella noche y el GPS de la combi que conducía el sospechoso (pertenece a una empresa para la cual prestaba servicios), además de otras pruebas reunidas, corroboran el camino de Aída hasta donde apareció el cuerpo, detrás del barrio Los Chañares.



"Era un cliente habitué de la calle", dice Adabel sobre Rogero.



También asegura que Aída, en general, "no tenía problemas con nadie", aunque no atendía clientes en sus vehículos. "Tenía ciertos requisitos", indica.



Adabel confirma que la víctima siempre hablaba de "un amigo" que para ellas era su fiolo, que la "acompañaba" cada noche.



"Las chicas dicen que estaba constantemente con este hombre, que primero estaba en un auto rojo, viejo, un Taunus o un Falcon, y últimamente tenía una Toyota Hilux. Si le controlaba el tiempo o la vigilaba, cómo esa noche no la salió a buscar cuando no volvía", se pregunta.



Fernanda ratifica que Rogero "era cliente". "Me lo dijo una colega, mujer, que también había salido con ella", señala.