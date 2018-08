Pánico en México: una "araña violinista" mató a un bebé

Un bebé murió en México tras ser mordido por una "araña violinista".

El pequeño de 10 meses se llamaba Kevin Cataño y falleció tras estar 35 días internado en un hospital de Nayarit. Su estado se agravó por la falta del antídoto Reclusmyn, que ya no se produce.

"Desgraciadamente no me dieron la atención adecuada. El doctor de la mañana que me atendió me dijo que no tenía nada, pero yo le dije que ya tenía inflamado y traía temperatura. Me dijo que era normal y que si no le creía que la puerta estaba muy grande y que me saliera", comentó a los medios locales la mamá de Kevin.

Sobre la araña

Según se indicó, el veneno de este tipo de araña es 10 veces más potente que el ácido sulfúrico.

De las 47 mil especies de arácnidos conocidos solo 175 de cuatro géneros podrían ser de riesgo. Entre esos están las loxosceles: se las conoce como "araña violinista" porque en su cabeza llevan una figura similar a un violín.

Tienen color marrón claro, la cola ligeramente alargada, son peludas y sus patas están abiertas a los lados.

Su mordedura no genera un dolor inmediato. Los síntomas comienzan entre 6 y 12 horas después cuando aparece una roncha que puede convertirse en una herida que daña el tejido de la piel. (TN y La Nueva.)