Decretaron el Día de Manu en San Antonio

El alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, decretó que pasado mañana, jueves 30 de agosto, se celebre el día de Manu.

Esta distinción no hace más que demostrar lo que significa el bahiense en esta ciudad, con alto porcentaje de latinos.

"El jueves, honremos a un jugador que ejemplificó la determinación, el espíritu deportivo y la alegría pura del juego. Únete a nosotros, entusiastas de los deportes", subió en las redes Ron Nirenberg.

