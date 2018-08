"El Gobierno no tiene un plan para la industria naval y para la industria nacional en sí”

La situación actual del Astillero Río Santiago llegó al límite.

Es por eso que desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), filial Ensenada piden una reunión urgente "con autoridades competentes", el freno a los descuentos que se consideran "ilegales" y el diseño de un "plan productivo" para el Astillero.

En diálogo con este medio, Pablo Rojas, secretario adjunto de la entidad, sostuvo que el “conflicto se generó desde que está el gobierno de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Nos empezaron a cuestionar las partidas presupuestarias y realizaron un ahogo financiero”.

Fue así como Rojas comenzó a detallar las “desprolijadades” que hoy dañan el futuro de 3.300 trabajadores.

“El Astillero tiene un barco para entregar a Venezuela, que está en un 97% hecho, aunque falta una partida de dinero importante como para terminar el trabajo y entregarlo, que serían unos tres meses más de trabajo. Lo increíble de esto es que si nosotros entregamos el barco a ese país, al Astillero le ingresan 8 millones de dólares en concepto de la entrega del Eva Perón, más el pago de un montón de eventos que se están haciendo en el buque gemelo Juan Azurduy”, contó.

“Con eso taparíamos esas versiones que intentan crear diciendo que el Astillero es deficitario. Si esta plata no ingresó antes es porque ellos justamente frenaron la obra y no quieren que se entregue a Venezuela. Es la justificación para decir que el Astilelro no trabaja y tarda mucho en entregar un barco”, agregó el dirigente sindical.

Rojas no tuvo dudas en señalar que “el Gobierno no tiene un plan para la Industría Naval y la Industria Nacional”.

“En esos años de gobierno le acercamos proyectos para realizar guardacostas para Prefectura, barcos de guerra para la Armada Nacional e incluso, teniendo en cuenta el conflicto surgido en la industria pesquera por los últimos hundimientos, también le dijimos que el Astillero estaba en condiciones de hacer buques pesqueros más fuertes”, argumentó.

Y continuó: “La respuesta del gobierno fue comprar patrulleros a Israel, barcos a Francia y ahora con la industria pesquera lo que quieren hacer es un decreto presidencial que habilitaría a comprar y alquilar de buques usados, de hasta 15 años, que entrarían sin pagar ninguna carga impositiva, es decir con arancel cero. Eso deja en claro que no lo quieren privatizar, sino solamente cerrar. Por eso es nuestra lucha”.

Rojas comentó que “por si fuera poco, durante el último mes nos sacaron un rubro que hacía más de 30 años que lo estábamos recibiendo, que figura en el convenio colectivo. Es una provocación tras otra del gobierno y de las autoridades del Astillero que hizo explosión esta semana”.

El Astillero cuenta con 3300 compañeros, que en su mayoría son trabajadores de la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, y en menor medida del Gran La Plata.

“Con estas tres decisiones que ha tomado el Gobierno, sobre todo la última el permitir el alquiler y compra de barcos usados, destruyen todo los astilleros que hoy tienen actividad. No solamente el Río Santiago que es el más grande, sino también los pequeños que se dedican a fabricar o reparar pesqueros”, apuntó.

A su vez, el dirigente gremial anticipó que “seguramente realizaremos más marchas, repudiando las represiones, y ahora ya acompañado por más organizaciones de las que nos acompañaron el martes pasado. ATE Provincia decretó un paro la semana pasada, como también la dirección de Ensenada de SUTEBA”.

“La realidad está golpeando cada vez más duro a todos. Por suerte existe una unidad de los trabajadores con las diferentes organizaciones. Ganar las calles es la única manera de frenar esto. La situación en la Provincia es terrible, hay una mil escuelas que no tienen clases por problemas edilicios y hace poco dos compañeros sufrieron la muerte y ellos siguen hablando de la pesada herencia”, aseguró.

Y al mismo tiempo criticó al gobierno diciendo que “en estos tres años parece que tuvieron en un limbo. No hicieron nada, solamente endeudaron a provincia, crearon peores condiciones de trabajo y hoy Vidal salió a reprimir a los trabajadores porque no tiene otra respuesta para dar”.

Finalmente, sostuvo que “para que esto se solucione el gobierno debe hacer un cambio en sus políticas y tenga una línea de trabajopara el Astillero Río Santiago, aunque en estos tres años no le acercaron ninguno y paralizaron el que tenía. Lo veo complicado, cuando se ve que el ajuste es su política y sus cambios son más tarifazos, más despidos y más cargas para los trabajadores”.

La jornada del martes

Rojas detalló de principio a fin cómo se dieron los graves incidentes ocurridos el martes pasado en La Plata:

“Teníamos una reunión de mesa técnica pero la suspendieron. En un primer momento fuimos a cortar la Autopista para para ver si podíamos llegar a tener esa reunión. Al ver que no pasaba nada, desde la Autopista nos fuimos caminando al centro de La Plata, pasando por el Ministerio de Economía donde nos dijeron que no había directivos y funcionarios como para tener una entrevista. De ahí, fuimos a Gobernación, donde un seguridad nos atendió y si bien nos comentó que no era el encargado de organizar este encuentro, intentó ser el nexo para acordar esta reunión, pese a que no había funcionarios de primera línea. A los 5 minutos nos comenzaron a tirar agua desde adentro con una manguera de bombero y del otro costado, en 6 y 54, comenzó a avanzar la Infantería reprimiéndonos con gases y balas de goma. Ahí se armó una escaramuza con la policía, ellos fueron avanzando y nosotros nos replegamos y llegamos hasta el Rectorado, donde frenó un poco el accionar represivo porque -creemos- se estaba haciendo el velatorio de 'Chicha' Mariani. Si bien siguieron reprimiendo algo más, recibieron la orden de retirarse y con los compañeros decidimos permanecer en el centro. Fuimos a Fiscalía de La Plata para pedir la liberación de los 5 detenidos, uno de los cuales resultó herido y trasladado al Hospital San Martín. Otro sufrió una lesión menor, más allá de que en las marchas habían otras organización que también tuvieron compañeros lesionados", contó.

Apuntó contra el ministro Ritondo

Para Rojas "fue lamentable escuchar al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo dar sus explicaciones para justificar un pedido legítimo de los trabajadores del Astillero Río Santiago. Nos quiso hacer pasar como los facinerosos de la ciudad y que venimos a romper La Plata sólo por gusto".

"En vez de atender el reclamo y darnos la reunión se toma el tiempo para hablar en los medios y justificar la represión que ordenó María Eugenia Vidal contra los trabajadores del", cerró.