River, entre remodelar el Monumental y construir un nuevo estadio

River enfrenta un dilema: renovar el Monumental, que ya tiene 80 años, o construir un nuevo estadio.

Según se informó, el Monumental presenta problemas estructurales que en diez años podría convertirlo en un estadio inseguro.

Por esta razón, la dirigencia que encabeza el presidente Rodolfo D´Onofrio ya está evaluando costos, proyectos y beneficios de la construcción de una nueva cancha a pocos metros de la actual.

El problema que tendría River en caso de remodelarlo sería perder la localía durante el tiempo que dure la obra. Eso significaría alquilar otro estadio y una disminución de los ingresos por plateas. Además, la remodelación presentaría algunos problemas para ampliar la capacidad y no termina de cerrar.

La opción de construir un nuevo estadio moderno y acorde a las normas FIFA podría costar el doble que una remodelación. De acuerdo a los números que tiene la dirigencia en sus manos se necesitan aproximadamente 300 millones de dólares para hacerlo desde cero.

"Yo soy de los que cree que hay que hacer un nuevo estadio", dijo hace un mes el presidente D´Onofrio.

Y agregó: "El Monumental tiene 80 años: los cimientos, el hormigón y los hierros están deteriorados. No hay inseguridad ahora, pero dentro de diez años puede haber problemas. Hay que adelantarse y hacer algo".

Los últimos clubes que tienen estadios nuevos en Europa se inclinaron por construirlos muy cerca de los históricos. Son los casos del Athletic Bilbao en España y del Tottenham Hotspur en Inglaterra. Y en River manejan la opción de levantar el nuevo Monumental al lado del actual.

Posturas

"La idea es tener un estadio con los requerimientos de la FIFA para más de 80 mil personas sentadas y que sea techado", señaló Mariano Taratuty, presidente del Departamento de Planeamiento del club.

Es que también se proyecta en la chance de que se celebre el Mundial de 2030 en la Argentina (junto a Uruguay y Paraguay), y que el estadio pueda ser sede del partido inaugural o de la final. Hoy River tiene espacio para 66 mil personas y en la mayoría de los partidos muchos hinchas se quedan sin entrada.

Para Jorge Aslan no habría razones para cambiar de estadio. Aslan es arquitecto e hijo de José Aslan, quien junto a Héctor Ezcurra llevaron adelante el diseño arquitectónico del Monumental en la década del ’30, tomando como referencia el Coliseo de Roma.

"El Monumental es un estadio viejo pero no es un estadio enfermo. Se puede remodelar tranquilamente. No va a tener problemas de seguridad, siempre y cuando se hagan reformas y mantenimiento”, afirmó en diálogo con este diario. Aunque, reconoció que “si se construyen plateas hacia abajo, el campo visual no será el mejor”.

Una opinión diferente tiene el arquitecto Agustín García Puga: "Reformular el Monumental para transformarlo en un modelo que cumpla las normas exigidas por FIFA es una tarea que resulta tan ambiciosa como infructuosa porque estamos hablando de una estructura de ocho décadas desde su inauguración".

Y añadió: "Es aconsejable construir un estadio nuevo antes que intentar transformar y ampliar el existente por todos los potenciales problemas que pueden surgir y con la probabilidad de que no se pueda adaptar en un 100 % a las exigentes normativas internacionales".

¿Cómo financiarlo?

D’Onofrio indicó que un nuevo estadio se haría a través de créditos blandos, a largo plazo y con inversores externos. También, con la preventa de palcos y el naming, es decir financiación a cargo de una empresa que luego tendrá el derecho de poner su marca en el nombre del estadio.

Por ejemplo, el del Atlético de Madrid se llama Wanda Metropolitano dado que Wanda, grupo de empresas inmobiliarias de capitales chinos, ganó los derechos para poner su nombre. El del Arsenal inglés es Emirates, la aerolínea con sede en Dubai.

Mientras tanto, en River analizan los detalles finales para elegir qué rumbo tomar, aunque el proyecto de construir un nuevo estadio al lado del actual va tomando cada vez más forma. Si esa es la elección, el Monumental será demolido. De todos modos, el veredicto final lo darán los socios. (TN, Clarín y La Nueva.)