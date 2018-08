El tío de Katherine Moscoso, Ezequiel Moscoso, habló esta mañana a más de tres años de la muerte de su sobrina y contó que están "peleando" para que el fiscal Jorge Viego les muestre los legajos reservados para conocer la actualidad del caso.

Lo que el fiscal nos dice es que está haciendo una revisión en la causa por declaraciones contrapuestas y están volviendo a llamar a mucha gente a declarar", dijo y agregó: "Nosotros decimos que hay un encubrimiento político, y creo que el fiscal está encarando por otro lado la causa. Lo importante es que sigan yendo a declarar y que en algún momento se desenrolle todo esto".

Katherine tenía 18 y desapareció un domingo 17 de mayo en Monte Hermoso después de haber salido a un boliche. A los 6 días un bombero encontró su cuerpo, enterrado en un médano. La noticia despertó la furia de varios vecinos y hubo una pueblada.

Su familia ahora pretende ver los legajos reservados para interiorizarse sobre la investigación, aunque desde la fiscalía negaron el pedido y según, Ezequiel, ahora hay gente que está volviendo a ser citada por "declaraciones contrapuestas".

Familiares de la joven volverán a marchar en Bahía en los primeros días de septiembre para que "no se olvide el caso" y se siga avanzando en la causa a más de 3 años y 3 meses del crimen.

"Seguiremos teniendo contacto con algunos funcionarios de arriba para que nos escuchen. Cada vez está todo mas enrarecido. Los asesinos dando vueltas como si nada y Katherine sigue sin justicia.

Por último también se refirió a la muerte del nieto de Juan Carlos “Canini” González, el hombre que fue linchado hasta la muerte por vecinos del balneario a las pocas horas del hallazgo del cuerpo de Katherine.

"Si bien yo no lo conocía, fue sorpresivo porque apareció de la nada. Pero hay que tener mucho cuidado y respeto con la familia. No estoy poniendo las manos en el fuego por él, pero cuando se sepa la verdad se va a saber si estuvo o no [involucrado]", cerró Ezequiel.