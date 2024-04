Aniversario de la Comarca: Marino participó de la sesión conjunta de los CD de Patagones y Viedma

Esta mañana, el intendente municipal Ricardo Marino participó junto a su par de Viedma, Marcos Castro, de la sesión conjunta de los Concejos Deliberantes de Patagones y Viedma, programada en el marco del 245º aniversario de la fundación de ambas ciudades.

El jefe comunal estuvo acompañado por los secretarios de Gobierno, Héctor Otero y de Hacienda, Franco Balcarce. La sesión fue encabezada por los presidentes parlamentarios de Viedma, Pedro Bichiara y por Patagones, Mariel Cinirella.

Al inicio, el jefe comunal de Patagones izó la bandera bonaerense, mientras que Castro hizo lo propio con la de la provincia de Río Negro.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Posteriormente, se dio lugar al espacio de homenajes donde los ediles de ambas ciudades hicieron especial hincapié en la celebración de aniversario y la importancia de darle continuidad al trabajo en conjunto tanto en el ámbito Ejecutivo como en el Legislativo.

A continuación, Bichiara solicitó un cuarto intermedio donde se invitó a los intendentes a expresarse, oportunidad en la que Marino destacó que la iniciativa de las sesiones comarcales inició hace exactamente 20 años y su asistencia (como concejal) fue a más del 90 por ciento de las mismas.

"Muchas veces se dijo que estas sesiones eran para la foto y nunca hice caso. Entiendo que cuando dos pueblos se unen es para trabajar, mejorar y desarrollar la calidad de vida de nuestros vecinos", enfatizó.

Más adelante, aseguró: "Vengo en primer lugar a hacer un importante reconocimiento” a quienes tuvieron la iniciativa de lograr esta idea que hoy cumple 20 años.

“El ex intendente (Eduardo) Rosso y el ex (Haroldo) Lebed, han tenido la maravillosa idea y es nuestro compromiso continuarla, a pesar de aquellos que se oponen, seguir trabajando por la unidad de nuestros pueblos. El río no nos debe separar, nos debe unir", enfatizó.

Para finalizar el jefe comunal de Patagones hizo referencia a la historia y origen de la incorporación de Patagones a la Patagonia Argentina y reafirmó su constante compromiso con la defensa de los derechos adquiridos e invitó a los presentes a celebrar, en el mes de noviembre, los 20 años de aquel logro histórico por el que todo un pueblo se unió y luchó "por más de tres décadas". (Agencia Patagones)