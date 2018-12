Con casi todo reservado, Monte Hermoso largó la temporada 18/19

Hernán Guercio

Enviado especial a Monte

Con buena parte de las reservas para enero ya cubiertas, con las de febrero en proceso de estarlo, y la definición de grandes espectáculos musicales gratuitos para los dos primeros meses de 2019, Monte Hermoso largó ayer la temporada estival 18/19.

El escenario elegido fue el tradicional, con la elección del primer turista, galardón que en esta ocasión recayó en el dorreguense Vicente Villalba y su familia, y continuaba al cierre de esta edición con la segunda jornada de la Fiesta de la Cerveza, el evento elegido para la apertura oficial del verano.

Las expectativas son buenas. La flotabilidad del dólar hizo que muchos veraneantes prefirieran fijar los precios de temporada e hicieran las reservas con anticipación, contrariamente a lo que se venía observando en los últimos años. De esta manera, enero está casi cubierto, la última quincena de este mes todavía tiene algunos lugares disponibles, y parece que la primera de febrero también estará completa.

Por si fuera poco, que este año los feriados de carnaval aparezcan en los primeros días de marzo, permite pensar en un verano que se podría extender.

Marcos Fernández, intendente de Monte.

“La temporada, si bien decimos que arranca este fin de semana, ya lo hizo hace un par de meses con todos los eventos que siguen a la Fiesta de la Primavera —resumió el intendente montehermoseño, Marcos Fernández—. Todo lo que hemos vivido estas últimas semanas ha tenido un buen nivel de respuesta de parte de la gente, y creemos que eso se va a repetir”.

En ese sentido, recordó que solo en diciembre —y más allá de la Fiesta de la Cerveza— el calendario ya presenta las fiestas de fin de año en forma aggiornada, eventos que tienen su correlación para la festividad de Reyes.

“En esos días, la gente se aglutina en Monte Hermoso. Tenemos casas en las que se quedan hasta cinco familias para venir a recibir el Año Nuevo acá”, reconoció.

“Y a esto tenemos que agregarle, en esta oportunidad, los carnavales. Para nosotros, todo lo que se puede extender el cronograma es lo mejor que nos puede pasar, porque se mantienen los servicios. Normalmente tenemos un diciembre que va de menor a mayor, un enero que explota, y un febrero que sigue esa tendencia y decae un poco sobre el final, por lo que es bueno que la temporada se pueda extender lo más que se pueda”, dijo.

Por ello, repitió que las expectativas son más que buenas para esta temporada.

“Más allá de la situación económica del país, siempre hay un sector que tiene más posibilidades de disfrutar, y nosotros nos ponemos como alternativa turística. Entendemos que la gente se está cuidando un poco más, pero creemos que cuando hagamos el balance en marzo, este será positivo; sobre todo dentro de un contexto en el que —sabemos— el consumo será retraído”, agregó.

La agradable jornada de la víspera.

Al respecto, reconoció que los prestadores de servicios montehermoseños harán “un esfuerzo enorme” para tratar de que los precios sean razonables.

“Sabemos que nadie puede escapar al crecimiento de los cuadros tarifarios en todos los rubros. Por ejemplo, en alimentos se ha disparado muchísimo el valor, pero esperamos que entre la oferta y la demanda se homologuen precios razonables, siempre de acuerdo al servicio que se brinda”, ejemplificó.

Por otro lado, descartó la posibilidad de una retracción en el número de turistas que hagan “escapadas” por el día al balneario, sobre todo teniendo en cuenta el costo en combustible que representa.

“Creo que la gente va a seguir viniendo, porque es algo que necesita: zafar, tomarse su tiempo, escaparse un sábado o un domingo. Hoy tenemos una vida más rápida que lo normal, y si a eso le sumamos el condimento de lo que está pasando a nivel país, creo que la gente hará el inmenso esfuerzo de poder seguir sosteniendo sus vacaciones”, dijo.

Como todos los años, este verano volverán los recitales gratuitos que, en esta oportunidad, no se diseminarán en los distintos paradores, sino que se concentrarán en un escenario que estará ubicado en la rambla céntrica, en Dorrego y Costanera.

Los nombres son más que interesantes: No te va gustar, La Mississippi, Bersuit Vergarabat, Agarrate Catalina y Juanse. A esto se suman los espectáculos en el Centro Cultural, con estrellas como Hernán Piquín, Dr. Queen, Roque Narvaja, Facundo Arana, Las Bordonas y Sergio Gonal, entre otros.

Algo protocolar

Vicente Villalba, de Dorrego, se convirtió ayer en el primer turista de la temporada de verano. Acompañado de su mujer Ana Elena Tajan, su hija Constanza y su nieta Sara Sainz, fue detenido en el ingreso del balneario por el propio intendente Marcos Fernández, quien le dio la bienvenida y le entregó varios presentes de firmas de la ciudad.

El primer turista Vicente Villalba.

“Vengo de toda la vida a Monte, porque me gusta pescar. Pero cuando vi tanta gente en la entrada y me solicitaron detenerme, pensé que me iban a pedir los documentos”, dijo Villalba.

Ayer también se llevó a cabo la bendición de las aguas y la temporada, y la Escuela Técnica local entregó —al cuerpo de guardavidas— diez sillas anfibias para discapacitados, para utilizarse en las diferentes bajadas de la playa. Fueron fabricadas por los propios alumnos y su construcción fue más económica que la importación de una similar desde Italia.

Sillas anfibias para discapacitados.

Cálido y ventoso indica el pronóstico meteorológico para hoy. La temperatura máxima alcanzará los 25°C.