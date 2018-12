Gaby presenta "Muriéndome de amor"

Gaby “La voz sensual del tango” presenta este viernes a las 21:30 su nuevo "Muriéndome de amor" en el Café Histórico de avenida Colón al 600, en el marco de los festejos por el día Nacional del Tango de Bahía Blanca que produce José Valle para el Ciclo Bahía Blanca no olvida.

Cada fin de año, la morocha bahiense estrena un espectáculo con el que se luce frente a público de todas latitudes en los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires.

– Qué encontrará la gente en “Muriéndome de amor”?

– Podríamos decir que este espectáculo intenta explotar al máximo mi apodo. Hace 15 años mi productor, José (Valle) me bautizó “La voz sensual del tango” y creo que hemos hecho honor al título en vestuario, puesta en escena y quizás en alguna interpretación… en este espectáculo, el público se va a encontrar con un repertorio que refleja la sensualidad inherente al tango. Considero que el embrujo sensual y romántico que tiene el tango por naturaleza, que es fácilmente identificable en el baile, a veces se desdibuja tras letras compadritas o desgarradoras (que, dicho sea de paso, también me encantan). Para este espectáculo, valiéndome de clásicos del género, de tangos no tan populares (como el que da título al show) y piezas de grandes poetas del tango que se alejan un poco de la música ciudadana-como el bolero “Vete de mí” de los hermanos Expósito- pude lograr una conjunción ideal de repertorio para mostrar todas las facetas del 2×4.

– Entonces, sólo habrá tangos románticos?

– No, justamente de la mezcla se trata. “Caramelos surtidos” diría mi recordado y gran amigo Eduardo Giorlandini. El eje de esta presentación es romántica pero no faltan los tangos que han caracterizado mi repertorio. El amor trascurre en una ciudad y se cuenta dentro de un género muy particular que nació en el Río de la Plata; no faltarán páginas que refieran a Buenos Aires y su geografía, algunas con muchos años como “El choclo” o “Corrientes y Esmeralda”, y otras más contemporáneas como “Mi ciudad y mi gente” de Eladia (Blázquez) o el foxtrot “Mi ciudad” de Favero y Guevara. Habrá algunas canciones que hagan referencia a nuestra esencia argentina, a la actualidad y, por supuesto, habrá nostalgia. Vamos a dedicar alguna canción a lo mucho que se extraña la Patria cuando se está lejos de ella y tantas cosas que uno advierte ante la falta. Podemos asociarlo a los emigrantes actuales, a los exiliados argentinos de otros tiempos y a los miles de inmigrantes que llegaron aquí a principios del siglo XX y se vieron lejos de su tierra… Muchos sin poder regresar jamás.

– Habrá alguna sorpresa?

– Siempre hay cosas que sorprenden. Canciones o temáticas que quizás son conocidas en otro contexto e integradas en una cierta línea interpretativa pueden sorprender. No soy una artista de sucesos -mi carrera tiene más de 20 años y no tengo la trascendencia de otros cantantes famosos- pero mi búsqueda y trabajo no van tras la fama, están orientados a que cada persona se sienta movilizada en mis espectáculos, y yo satisfecha de haber dejado un mensaje, de abrir camino a la emoción. No prometo canciones nuevas -que también alguna vez incorporo- pero sí me comprometo a ofrecer lo mejor de mí en un espectáculo que no está orientado a lucir cualidades vocales ni a exhibir un despliegue escénico fuera de lo común, sino a desnudar sentimientos que solemos tener escondidos en el corazón y no les permitimos aflorar en la vorágine a la que nos obligan los tiempos que corren.

– Habrá que llevar pañuelo entonces?

– Si me tocara ser público -confiesa entre risas la morocha- no me faltaría porque soy de lágrima fácil, pero la emoción en este caso no irá por el lado de la tristeza sino de la mano del relato de situaciones cercanas que, contadas desde la exquisitez de grandes plumas, conmueven inevitablemente.