Tini Stoessel suspendió su show a último momento: “Les quiero pedir perdón por no poder hacerlo”

La vuelta a la música de Tini Stoessel tuvo un traspié en su primero de cinco shows que dará en el Club Hurlingham, en el cual presenta su nuevo álbum Un mechón de pelo. El mal clima durante la noche dañaron la parte técnica del espectáculo, dejando sin funcionamiento las luces y el sonido del recinto.

El recital estaba programado para las 21 de este jueves, pero se vio demorado por las fuertes ráfagas de viento acompañadas de lluvia. Muy a su pesar, la cantante salió a hablar con los miles de fans que la esperaban para informarles que debían suspender la función y se reprogramó para el martes 30 de abril. Las entradas tenían un costo de hasta más de $ 200.000.

“No saben la impotencia que tengo de que no funcione ni siquiera el seguidor, no prende una luz... Esperamos hasta último momento noticias, pero básicamente no funciona nada, nada de nada. Y obviamente también es peligroso para los bailarines, para toda la técnica, para ustedes”, explicó Tini.

Sin embargo, la cantante se mostró muy agradecida con sus seguidores y decidió dar un show improvisado en el cual llegó a cantar cuatro de sus nuevas canciones.

Tini compartió su descargo ante la situación en redes sociales: “Gracias por estar, por cantar conmigo abajo de la lluvia a pesar de que tuvimos que posponerlo. Gracias por esperar, por viajar desde lejos, por la entrega y el amor que me dieron. Gracias, los amo con todo mi corazón”.