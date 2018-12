Mieres y Lamperti, punto final para el amistoso y exitoso vínculo bahiense

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Al menos por ahora, no podremos seguir disfrutando de la "Armada bahiense" en la élite mundial (World Padel Tour).

Juan José Mieres y Miguel Lamperti -pareja Nº9 del mundo- tomarán caminos distintos, aunque seguirán llevando la bandera de nuestra ciudad entre los mejores de su deporte.

"La verdad que fue algo muy lindo compartir tres años con él, considerando que somos de la misma ciudad, amigos, que empezamos a jugar al pádel casi juntos en los años 90 y que fuimos rivales en la parte profesional. Es un recuerdo que siempre va a estar ahí", admitió Juani desde España, minutos antes de unas vacaciones por Argentina.

La dupla bahiense completó tres temporadas (2016-17-18), siendo esta última la mejor desde lo numérico, alcanzando dos finales y con un porcentaje de 68,6 en victorias (35 sobre 51).

Juan José Mieres en acción en Bilbao (España) donde fueron finalistas.

"El balance de este año es bastante positivo, porque hicimos una temporada bastante regular, cosa que muchas parejas no consiguieron. Perdimos una vez en octavos y después hicimos cuartos (9 veces), muchas semis (4) y un par de finales. Por como está el circuito ahora, mantener esa regularidad es bastante complicado", explicó Mieres.

Lo único que le faltó al binomio local fue poder alzar un título en estos años.

"Mi objetivo era jugar con Miguel y conseguir títulos. Y en estos tres años no pudimos lograrlos; es uno de los puntos que hace plantearnos el cambio y buscar objetivos más altos", entendió Juani.

Por eso, a sus 38 años y luego de volver a encontrarse totalmente sano, tras un problema en su rodilla que se complicó más de lo esperado, tomará un nuevo rumbo.

"Estoy con mucha ilusión para el próximo año. Voy a jugar con un chico español, Alejando Galán, que tiene 22 años. Tiene un potencial enorme y como se viene el pádel, es una mezcla de uno joven con uno más veterano; esa parece ser la fórmula", agregó.

A su corta edad, Galán ya cuenta con un palmarés más que interesante: ganó 2 títulos en 2018 (junto con Matías Díaz) y ya disputó 203 partidos en el WPT (ganó 129).

"Es un chico con un talento enorme, con tiros que pocos jugadores tienen. Lo que le falta es ir madurando como jugador para que ser regular y no tener altibajos; si lo consigue va a ser de los mejores. Es especial que después de la operaciones, te llame un chico joven que está ahí arriba y tenga ganas de seguir mejorando y triunfando. Me pone muy contento y me da más ganas de hacer lo mejor y ayudarlo para que esté ahí arriba", concluyó.

Olimpo y el recuerdo de Papucci: “Fue muy especial”



Juani cumpliendo un sueño: jugar al pádel en su amado Olimpo.

El jueves se cumplirán tres años de la histórica exhibición que Mieres y Lamperti animaron en el estadio Norberto Tomás del Club Olimpo, junto con Juan Martín Díaz (en ese momento Nº1 del mundo y para muchos el mejor de la historia) y Cristian Gutiérrez.

"Ese día fue muy especial en muchos sentidos. Porque fue en Bahía Blanca; es muy emocionante jugar ahí y encontrarme con gente que me llevaba a los torneos cuando tenía 9 o 10 años y que ahora te sigue y son fanáticos nuestros", recordó Mieres.

"Y, además, por jugar en el club Olimpo, que para mí es lo máximo. Ser fanático de Olimpo y jugar en su estadio, es increíble. Y después un recuerdo más que especial porque ahí estuvo Gustavo Papucci (NdR: íntimo amigo, fallecido en 2016), que fue a hacer la presentación; es un recuerdo muy bonito que me queda también de él", cerró.

Miguel Lamperti, en acción en Bilbao (España) donde fueron finalistas.

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Momento de cambios, de renovar los aires, encontrar nuevas motivaciones e, inevitablemente, plantearse otros objetivos.

Bajo esa premisa, el bahiense Miguel Lamperti brindará junto a sus afectos en el inicio de 2019.

Atrás quedaron tres años de intensas emociones vividas junto a su coterráneo Juan José Mieres, compañero de mil y una batallas en el circuito profesional del World Padel Tour.

"La decisión surgió de golpe. Más o menos por noviembre, habíamos hablado para seguir juntos, que era lo que ambos queríamos. Pero en el torneo de Bilbao (NdR: resultaron finalistas), me enteré que Juani iba a jugar con Galán (Alejandro). Fue un poco sorpresa la noticia, pero la respeto", argumentó el actual N°9 del mundo en la disciplina.

—¿Con qué cosas te quedás del vínculo con Juani?

—Significó compartir muchos buenos momentos con un amigo de la infancia. Jugar un con un jugador como él fue algo increíble. Intenté hacer lo mejor posible, entrenando como nunca, y queriendo dar todo lo mejor en cada partido. Me quedo con eso de la convivencia juntos.

—¿Cumplieron los objetivos propuestos?

—Fue justo en el último año que jugamos juntos, cuando obtuvimos mejores resultados. Fuimos de menos a más durante la temporada, porque Juani tuvo que atravesar una dura lesión en la rodilla a principio de año, que recién le permitió competir plenamente a mitad de calendario. Fue ahí cuando alcanzamos nuestro mejor nivel, disputando dos finales (Bilbao y Lisboa) y cuatro semis. Nos faltó ganar un torneo, pero creo que terminamos el año con el mejor nivel respecto de los resultados. Me hubiese encantado despedirme de él ganando un torneo.

—¿Qué esperás para 2019?

—Se viene el inicio de un lindo proyecto, con un jugador joven (NdR: el argentino Luciano Capra), zurdo, de 25 años, con mucho hambre y ambición. Por ese lado, me da ganas de encararlo con todo. Hay bastante por trabajar; en mi caso, intentando cuidarme permanentemente con el físico, que lo necesito más que nunca para seguir en el alto nivel. Estoy con muchas ganas de empezar a jugar y hacerlo muy bien, disfrutando en cancha y obteniendo logros.

No hay vacaciones para Lamperti, quien durante enero hará exhibiciones por todo el país.

Mantiene la ambición: “Quiero jugar un tiempo más”



Si bien se encuentra en la cúspide de su carrera deportiva, los años no vienen solos para Miguel Lamperti, quien el pasado 11 de noviembre alcanzó las cuatro décadas de vida.

En tal sentido, el cuidado de su cuerpo será elemental para prolongar la vigencia en el circuito profesional.

"Estoy a punto de cruzar la línea de meta (risas). No quiero llegar al final de mi carrera, quiero jugar un tiempo más. Hay muchas ganas y mucha ilusión todavía, me gusta lo que hago y estoy con los mismo nervios de cuando empecé", comentó el jugador bahiense.

"Mi sueño es seguir luchando y divirtiéndome en cada partido; siempre intentando llegar a lo más alto. Mientras siga sintiendo eso seguiré compitiendo; siempre y cuando no tenga lesiones que me lo impidan, obviamente", cerró.