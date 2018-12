"Hoy cumplí 2 días de vida", contó la mujer que sobrevivió a la caída de los balcones

Una vecina de la ciudad de Mar del Plata que logró esquivar por pocos centímetros el derrumbe de los balcones que causó la muerte de una mujer y una nena en el barrio de Punta Mogotes dijo que lo sucedido fue "shockeante y traumático", y aseguró que hoy siente que cumplió "dos días de vida".

"Hoy no estoy cumpliendo 38 años y dos meses: estoy cumpliendo dos días de vida", dijo Romina Zanón, quien el sábado último circulaba por la esquina de Puán y Acevedo cerca de las 14, en el momento exacto en el que se desplomaron los voladizos de un edificio de dos plantas y sepultaron mortalmente a Agustina Ferró (35) y su hija India Luzardi (3).

Zanón logró esquivar por segundos la mampostería que caía, tal como se aprecia en un video captado por una cámara de seguridad urbana que se difundió durante el fin de semana.

"Justo estaba cruzando y sentí un ruido ensordecedor y vi que se me venían las piedras encima, y retrocedí dos o tres pasos, que es lo que se ve en el video", relató la mujer, que vive desde hace seis meses a media cuadra del lugar.

Zanón señaló que algunos escombros le golpearon las piernas e incluso le provocaron un esguince en el tobillo izquierdo.

A dos días de producido el derrumbe, aseguró que aun le cuesta reaccionar: "Al ver las imágenes, siento que no soy yo. No me veo reflejada. Todavía no reacciono".

"Fueron dos minutos que yo siempre salgo con mis hijos. Y les dije ´no, quedensé, que yo compro el pan y vengo´. Fue un trayecto de cinco minutos", contó.

La mujer dijo que no alcanzó a ver a la mujer y a la nena que quedaron atrapadas mientras miraban la vidriera de un local ubicado en la planta baja del edificio colapsado. "No reaccionaba, la verdad, y aparte había una señora que gritaba y preguntaba si había alguien, hasta que vi a un señor correr y decir: ´Mi mujer, mi hija´". (Télam)