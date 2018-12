Fiel a su sana costumbre, una vez más, Bahía volvió a ser Blanca y celeste

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

Afortunadamente, Bahía Blanca acostumbró a lo largo de sus historia a nutrir diferentes seleccionados nacionales.

Y nada hace pensar que semejante patrimonio cambiará en un futuro.

El presente ronda lo maravilloso, porque, al margen de lo realizado por Sergio Hernández, Lucio Redivo y Lucas Faggiano (sin olvidarnos de Nicolás Richotti, ausente en los últimos tiempos por lesión, ni del magnífico recorrido de Laura Cors al frente de diferentes grupos femeninos) en el plano mayor, los representativos en categorías formativas también se llevaron varios aplausos a lo largo de 2018.

Puntualmente, los abanderados fueron seis: Valentín Forestier, Jano Martínez (ambos U15), Pedro Rossi, Bautista Ott (U16), Juan Cruz Marini y Fausto Ruesga (U18).

“Fue un torneo tremendo, sacabas energía de donde no las tenías. Se disfruta pero también se sufre un poco. Acá, en nuestra liga, si nos cansamos, defendemos a tres metros; allá no, era cortar línea de pase siempre. Tengo que mejorar el tiro y el dribbling porque mi objetivo es quedar el año que viene otra vez para ir a jugar el Premundial”, contó Forestier, quien junto a Martínez jugó el Sudamericano U15 en Montevideo, Uruguay, del 6 al 11 de noviembre.

Allí, la Selección fue tercera y logró la clasificación al FIBA Americas U16 de 2019.

“Lo disfruté mucho, fue una experiencia inolvidable. No tuve la chance de quedar el primer año, me esforcé y por suerte tuve la chance de ir a Montevideo. No sé si jugamos tan bien, pero éramos un grupo muy unido y con muchas ganas de ganar. Tendré que trabajar para quedar el año que viene, es mi sueño”, añadió Jano.

Un poco más lejos, en Turquía, los U16 jugaron el TBF, del 27 de enero al 2 de febrero, con Ott y Rossi.

El equipo terminó en la cuarta colocación, tras ceder en el último juego con China.

“Fue la primera competencia que tuvimos contra equipos fuertes como Francia, Lituania o China. Y pasamos de entrenar dos horas a seis por día. Fue la primera vez que jugábamos como grupo con varios chicos y nos fue bastante bien. Voy a trata de seguir participando de las concentraciones para intentar volver a tener esas experiencias”, rescató Bautista.

“No fue un torneo oficial, pero pudimos competir contra otros países que son potencia y fue muy buena la experiencia. El año que viene tenemos el Sudamericano si Dios quiere. Hay que mejorar mucho físicamente, será fundamental. Basquetbolísticamente estábamos bien, pero allá nos faltó fuerza y kilos, es lo que más recuerdo”, sostuvo Pedro.

Los más grandes trasladaron su energía a Mannheim, Alemania, del 31 de marzo al 7 de abril. Allí, Argentina fue 8º en el Albert Schweitzer Tournament.

“Fue una experiencia muy linda, donde tuve un rol más importante que en las otras Selecciones en las que había estado. Supe aprovechar eso y los minutos que tuve. Fue un torneo muy lindo que pude disfrutar con Fausto, con amigos como Juane De La Fuente, con chicos con los que realmente tengo una relación muy buena”, señaló Juan Cruz Marini.

También estuvo Fausto Ruesga. Alemania fue, a la postre, su punto de partida para un año lleno de emociones.

“Fue un torneo que me sirvió un montón en lo personal para mostrarme. Creo que fue importante para los siguientes, porque me fue muy bien y tuve buenos números en varios rubros. Me fui muy contento con mi actuación personal”, rescató el alero de Olimpo.

A partir de ahí, Ruesga se colgó dos medallas de plata en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba, Bolivia (OdeSur), al ceder las finales de básquet 3x3 y convencional, y más tarde despegó hacia Canadá. En el norte del continente jugó el FIBA Americas U18 (10 al 16 de junio, en St. Catharines).

“Cochabamba nos sirvió de preparación para ir a Canadá. Creo que demostramos que tenemos con qué y que podemos llegar a obtener algo importante. Lo principal que tengo que pulir lo más rápido posible es el tiro de tres y un poco el dribbling. Puliendo eso me puedo llegar a hacer un lugarcito en el Mundial”, admitió.

La cita máxima será en Heraclión, Grecia, del 20 al 28 de julio próximo.

Nadie lo había imaginado

De regreso de los Juegos Sudamericanos, prácticamente sin escalas, Fausto Ruesga se introdujo en los Juegos Olímpicos de la Juventud. “Lo que se vivió en el Puerto Madero fue una locura. Nunca imaginé poder lograr una medalla y menos dos”, confesó Ruesga. El equipo de 3x3 le ganó la final a Bélgica y, como frutilla del postre, Fausto se subió a lo más alto del podio en el torneo de volcadas de Buenos Aires 2018, que se llevó a cabo del 6 al 18 de octubre.