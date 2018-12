En imágenes y testimonios: Napostá le ganó a Villa Mitre y subió a la cima del básquetbol bahiense

Napostá cortó anoche 23 años de sequía al vencer a Villa Mitre y consagrarse campeón del básquetbol local de primera división.

El equipo de la avenida Alema ganó por 69 a 65 y se adjudicó la final extra del certamen.

En el ganador hubo descollante actuación de Juan Ignacio Bellozas, quien culminó con 21 puntos y 19 rebotes.

El último título de Napostá en la elite del básquetbol doméstico había sido en 1995, cuando venció a Comercial en el tercer y definitivo partido, en Ingeniero White.

Noche consagratoria

Bellozas: “Hicimos historia, dejamos al club en la cima”

Alrededor de dos mil personas vieron anoche una final que seguramente cuando la recuerden a través de los años, hablarán inevitablemente de Juan Ignacio Bellozas.

El centro de Napostá tuvo una actuación descollante, con 21 puntos y 19 rebotes. Además de todo lo que transmitió desde la entrega.

"Siento una alegría inmensa; hicimos historia en el club. Es lo que queríamos, era la frutilla del postre para cerrar el año. No podemos pedir más", dijo el de Punta Alta.

-¿Jugaste el partido soñado?

-Sí, la verdad que sí. Me propuse no hacer foules, como venía pasando en los últimos partidos . Quería terminar este partido en cancha, por suerte lo pude hacer de la mejor manera y con Nico (Quiroga) también en cancha lo cerramos bien, metiendo los tiros libres clave.

-¿Sos consciente de lo que lograron?

-No, todavía no caigo, dejamos al club en lo cima del básquet de Bahía después de más de 20 años.

-¿Sabés cuántos rebotes bajaste?

-No, ni idea. Si estaba en cancha iba a bajar rebotes. El objetivo era quedarse en cancha. Estaba muy metido en el partido, no quería festejar ni confiarme, porque Villa Mitre es un equipo muy importante y en los últimos partidos había reaccionado siempre, no había que darlo por muerto nunca.

La clave del partido

Ramiro Aguirre: “Esta vez fuimos menos inocentes”

"Tengo una emoción impresionante. Este grupo, este club, estos dirigentes, el cuerpo técnico, los chicos, todos se merecían esto. Hicimos muchísimo sacrificio durante el año, se nos tildó de que sin Pallotti no íbamos a hacer nada, nos mantuvimos, le ganamos al mejor equipo del torneo en nombres y demostramos ser superiores".

La frase le corresponde al experimentado Ramiro Aguirre, quien fue uno de los pocos fino de tres puntos en Napostá: anotó 2 de los 3 de su equipo en la noche.

"Esta vez fuimos menos inocentes, en otros partidos buscamos mucho goleo y en uno nos entró y otros no. Y ellos si los dejás te matan, son tremendos. Debíamos corregir pequeñas cosas, detalles, para lograr frenar a los jugadores clave de ellos y que tomen decisiones los demás", agregó Aguirre, autor de 12 puntos.

"Durante el año se nos fueron dando las cosas -agregó-. La llegada de Bruno (Pallotti), de Kevin (Zambrano) y Wallace (Godio) fue fortaleciendo al equipo pero sobre todo al grupo. Perdimos el primer punto de la final en suplementario, haciendo un partidazo, ganamos de local y parecía que nos caíamos. Pero nos apoyamos, hablamos, corrigiendo los detalles y, sobre todo, bancándonos, que es lo más importante", cerró Rama.

Datos y frases

Un base adentro, otro afuera y chau a la mala racha

-El negro llevó la batuta. "Esto es inexplicable; estoy chocho de la vida; quería ganar este partido como sea. Tenía fe plena en el equipo; somos un grupo hermoso, se nos dio porque lo merecíamos. Sabíamos desde un principio que si ganábamos hacíamos historia", dijo Gustavo Gentili.

-Uno más. "Tenía plena confianza en los chicos; somos un grupo tremendo, porque a pesar de la distancia no nos separamos nunca. Esto es la frutilla del postre por todo lo que viene haciendo el club. Sabíamos que no dependíamos de nadie, juegan como un verdadero equipo de básquet", dijo Bruno Pallotti pieza clave en el primer torneo del año y ahora en Petrolero, en la Liga Argentina.

En números

23

Años. Napostá volvió a gritar campeón en Primera división. El último título había sido en 1995, ante Comercial y de visitante. Aquel equipo era dirigido por Fernando Lacasa y lo integraban -entre otros- Ignacio Barga y Mariano Palma -actuales dirigentes- y presentes en el Casanova.

3

Otra estrella. El título conseguido anoche fue el tercero para el club de la avenida Alem en Primera. Las otras vueltas olímpicas fueron en 1991 (ante Bahiense del Norte) y la mencionada de 1995, en Ingeniero White.