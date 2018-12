Ordenaron otorgar la "licencia por maternidad" para una mamá no gestante

El gobierno de la provincia de Buenos Aires acatará la decisión del juzgado contencioso administrativo 1 de La Plata que le ordenó otorgar "licencia por maternidad" a una empleada pública que es madre no gestante y cuya pareja dará a luz en enero, revelaron hoy fuentes oficiales.

Se trata de Malena Díaz Reck, empleada desde hace 20 años de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), y a quien ante el próximo nacimiento de su hija se le quiso otorgar una "licencia por paternidad" de sólo 3 días, lo que la mujer vivió como un acto discriminatorio y así lo denunció.

"Hace una semana pedimos una medida autosatisfactiva ante el Juzgado Contencioso Administrativo de La Plata ante el inminente nacimiento de mi hija y finalmente salió el fallo que resuelve que me corresponde la licencia por maternidad de 90 días a partir del nacimiento", explicó a Télam Díaz Reck.

Fuentes oficiales informaron hoy a Télam que tras una reunión realizada entre el fiscal de Estado, Hernán Gómez, y el titular de ARBA, Gastón Fossati, "se decidió acatar la medida, aunque todavía no recibimos la comunicación oficial del fallo".

Díaz Reck, cuya pareja Natalia está embarazada de 8 meses y medio, contó que al dirigirse a su empleador para pedir el goce de una licencia por maternidad cuando naciera Brunna, ARBA elevó su pedido a la Asesoría General del Gobierno bonaerense, donde le dijeron que "no le correspondía" una licencia por maternidad, ya que no era la gestante. (Télam)