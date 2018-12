Instagram da marcha atrás con su nueva actualización.

En las últimas horas la red social de fotografía lanzó una actualización en la que cambió radicalmente la manera de ver las fotos publicadas en el feed.

En esta nueva versión, en lugar de ser vertical como venía siendo desde su lanzamiento en 2010, las imágenes se pasan tocando la pantalla de manera horizontal, tal como funcionan actualmente las historias.

Este nuevo cambio generó todo tipo de críticas por parte de los usuarios que habitualmente hacen uso de la aplicación y rápidamente se hizo tendencia en Twiiter la frase "No actualicen Instagram".

Ante esta situación, Instagram dio marcha atrás y volvió con su versión anterior, además publicó un mensaje en el que afirman que se trató de un error y se disculpan por la confusión.



Due to a bug, some users saw a change to the way their feed appears today. We quickly fixed the issue and feed is back to normal. We apologize for any confusion.