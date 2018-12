Denuncian la publicación de falsos departamentos en Monte Hermoso

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Bahía Blanca, Javier Piñero, contó esta mañana que denunciaron publicaciones de falsos departamentos en Monte Hermoso a precios muy accesibles.

"El 20 de diciembre hicimos una presentación sobre el tema, porque hay una banda publicando propiedades no solo del destino de Monte, sino también de Las Grutas y Carlos Paz", explicó en diálogo con LU2.

Según Piñero, los estafadores hacen un collage de imágenes desde un perfil de una red social donde muestran propiedades frente al mar a un precio muy bajo y captan gente que, confundida, les alquila una propiedad que no existe.

El titular agregó que este tipo de fraudes "se ve todos los años", aunque en esta oportunidad pudieron rastrear información rápidamente.

"La misma casa que se ofrece en Monte Hermoso también se ofrece en Las Grutas. No sé cuánta gente habrá caído o está cayendo en la trampa", manifestó Piñero.

En la denuncia se presentaron los perfiles de las redes sociales y números telefónicos que tienen prefijo de las provincias de Chubut y Córdoba.

Por último, brindó consejos a la hora de alquilar una propiedad: "Si [el locatario] no me da una cuenta bancaria ni un CBU y ofrece que le paguen a través del correo, yo no lo contrataría. Cuando uno busca adentro de una página está más protegido porque hay un responsable del dominio", concluyó.