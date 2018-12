Speedway: todo lo que dejó la primera fecha del Internacional 2018/19

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

¡Volvieron las noches de Speedway!, esas inconfundibles veladas teñidas de épicas batallas en pista, con gladiadores brindando el 100% de sus capacidades para el deleite del público, que en gran número se acercó en la víspera al óvalo Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana.

La apertura de la cita internacional 2018/19 arrojó un saldo altamente satisfactorio; el espectáculo, ágil y dinámico, resultó por demás interesante para el análisis deportivo, con varios destellos sobresalientes.

Deportivamente hablando, se dio lo que probablemente muchos hubiesen imaginado en la previa: el regreso del pringlense Nicolás Covatti al suelo que lo vio criarse en el medio litro de cilindrada, no pudo resultar mejor.

Bajo una verdadera ovación, Nico, a bordo de la unidad que Fernando Palumbo le facilita para dicha oportunidad (de la peña de Carlos Casares), coronó un reencuentro soñado ante su gente, tras arrasar con la primera final de 500cc.

“Empezamos la noche tranquilos, intentando acomodar la moto con el correr de las carreras. Al principio estaba un poco fuera de punto, porque hacía tiempo que no corríamos acá; no sabíamos cómo estaba la pista, así que por eso tratamos de hacer las cosas bien para no hacer macanas”, expresó el piloto de Somerset Rebels y Poole Pirates.

“Fuimos acomodando la moto con el correr de la noche, yo también le fui agarrando la mano a todo, y así pudimos llegar bien afilados a la final. De todas maneras, todavía me falta ablandarme bastante para estar pleno, como le debe haber pasado a los demás chicos”, agregó Nico.

Detrás de Covatti, y respondiendo a la lógica en términos de competitividad, los encargados de completar el primer podio de la temporada fueron Facundo Albín y Fernando García, los restantes integrantes de la comitiva nacional extranjera.

“Si no le ganaba la largada, él (Covatti) iba a buscar el radio ideal. Lo corrí atrás desde la primera vuelta, tuve que lucharla con Coty, y pude recortarle un poco de distancia. A pesar que no se dio, estoy contento porque empezamos bien. Es un campeonato largo y pueden pasar muchas cosas. Hay bastante por mejorar, pero las sensaciones son muy buenas. Poty Sánchez salió campeón sin ganar una final, voy por ese rumbo”, expresó el oriundo de Daireaux, el único que pudo vencer anoche al pringlense.

“Lo tomamos con calma, vinimos a probar y a comprobar que todo esté bien. Estaba difícil para encontrar velocidad, faltó un poco de fuerza para intentar una maniobra sobre Nico en la primera curva. Tanto él como Facu son muy experimentados y nunca hay que subestimar a nadie, yo sigo aprendiendo carrera a carrera. Media enredada la noche de a momentos, pero hay que tomar esto como un entrenamiento”, sostuvo Coty, quien volvió a montar la unidad que alista la Motopeña Bellocq.

En otro orden del casillero sobresaliente, y no por ello menos meritorio, hay que situar a los nacionales Facundo Cuello, Julio Romano (los restantes integrantes de la final), Alejandro Polenta, Lucas Torresi y el jovencito Eber Ampugnani, de impecable y prometedora producción en pista.

Párrafo aparte para el polaco Mariusz Fierlej, el único foráneo de turno, quien amén del largo período de inactividad que llevaba consigo (hace más de un año sufrió la fractura de cadera), penó con la falta de fiabilidad en su unidad.

Disponiendo de un buen medio mecánico, Fierlej, viejo conocido para los bahienses (participó en las temporadas 2012/13 y 2015/16), con seguridad podrá tutearse con los primeros planos. Anoche, mientras pudo, mostró su chapa triunfando en dos baterías.

Carro, Torresi y Felix, en las teloneras

En la divisional 200cc., Federico Carro cerró una noche perfecta. Luego de anotarse como vencedor en las instancias previas, el actual subcampeón argentino se anotó como el primer ganador de la temporada, tras dominar ampliamente sobre sus adversarios en la prueba final.

“Es una de las mejores formas en que podemos arrancar un campeonato. Después de haber pasado el Estival anterior muy complicado, con muchas roturas, esta victoria nos da un gran impulso y muchas ganas de seguir. Fueron lindas series, lindas semifinales y por supuesto, una muy linda final”, expresó el nativo de 9 de Julio.

En el 50cc Mayores, el camino del bahiense Nicolás Torresi rumbo a la victoria en la primera fecha del ciclo veraniego, no fue para nada sencillo.

Tras ceder en la batería preliminar, el menor de los hermanos se tomó revancha en la semifinal y condecoró su gran noche ganando, por escasos centímetros, sobre el de Daireaux, Tobías Monchavi.

“La final estuvo muy peleada, tuve mucha batalla con los otros pilotos. Llevaba mucho tiempo sin probar ni correr, porque cuando terminó el Campeonato Estival anterior, quedó la moto sin usar. Ayer (por el sábado) se tocó un poco, pero igual no pudimos hacer mucho. Hoy (por anoche) fuimos acomodando la moto y pudimos ganar”, contó el pequeño.

Finalmente, en la divisional Menor, quien también completó una jornada competitivamente fantástica, fue el representante de Carlos Casares, Joaquín Felix, ganador de serie, semifinal y final.

“Nos tocó largar desde un cajón bastante bueno, y así pudimos tomar la punta rápidamente. Hubo que luchar para ganar la final, igual que como en la serie y en la semifinal. Hicimos una buena noche y nos vamos contentos con un gran logro a Casares”, sostuvo el piloto de 11 años.