Diferencias en el CD por el proyecto Multas para padres

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

El bloque Bien Común presentó una propuesta de modificación al Código de Faltas planteando la responsabilidad con multas a los padres y representantes legales, cuyos menores hayan cometido faltas.

"Queremos actualizar el control del municipio contra el vandalismo y dando también un mensaje de que es importante tener un mayor diálogo y responsabilidad", dijo el concejal Daniel Medina.

"Esta ordenanza vendría a saldar un vacío dado que nuestras faltas no contemplan la responsabilidad de los adultos de forma expresa. Estamos imitando a otros municipios y también fijamos que lo recaudado con estas multas vaya al Fondo de Infraestructura Escolar" sostuvo.

Indicó que esta ordenanza (de ser aprobada por todos los concejales) debería ser difundida como elemento de disuasión de inconductas públicas.

"Hace dos años intentamos ampliar los alcances del Trabajo Comunitario ante faltas locales. Lamentablemente no tuvimos los votos para establecerlo. Deseamos tener mayor apoyo esta vez", dijo Medina.

En tanto la doctora Gabriela Aparicio indicó que expresamente el Código de Faltas sólo dispone sanciones contra acciones de las personas físicas y de la responsabilidad de las Personas Jurídicas sin indicar el caso de los menores.

Por su parte, la edil Liliana García dijo que esta medida debe impulsar también el diálogo familiar.

El proyecto intenta generar herramientas de sanción contra reiterados daños en el patrimonio público como nomencladores, bancos o monumentos. Se encuentra en línea, por ejemplo, con normas de La Plata, Saladillo y Necochea.

En Legislación.

Luego de dialogar en comisión, a la redes sociales.

En el "Face". Medina hizo alusión a lo ocurrido en comisión en el Concejo Deliberante mediante la red social. Y, de inmediato, llegó al respuesta del concejal Nicolás Aramayo, de Cambiemos.

Textual. "Como el concejal Medina me nombra en una publicación de su fan page paso a comentar algo de lo que pienso acerca de la 'Responsabilidad de los padres sobre las faltas de los menores', anticipando que todavía no hubo una consideración exhaustiva en la comisión de Legislación, como debe ser por las acciones que involucra".

Postura. "No comparto la mediatización de estos proyectos porque me da la sensación de que con ello se estarían solucionando problemas que en realidad deben ser atacados con políticas de fondo. En muchos casos confunden a la gente, generan un hecho político y no traen la solución que prometen", dijo Aramayo.