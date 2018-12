Otra bahiense convocada a Las Leonas: "¿Qué jugadora no soñó con esto?"

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Un mensaje al celular mientras compartía unos mates con su mamá Claudia, en Bahía.

En ese momento, Valentina Costa Biondi cumplió con uno de los sueños de su vida, recibiendo la noticia de que integraba la lista de 34 jugadoras que empezarían a entrenar -el 14 de enero- con Las Leonas.

A los 23 años y luego de un gran 2018, la bahiense que juega en San Fernando de Buenos Aires, integrará el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, de cara a los compromisos del 2019 (ver aparte).

“La verdad que estoy re contenta, no me lo esperaba; me sorprendió y estoy súper feliz”, nos contó Valentina, quien se encuentra en el club de Buenos Aires desde el 2015.

La ex Atlético Monte Hermoso será una de las dos bahienses que citó Carlos Retegui, en el inicio de su tercer ciclo al frente del combinado nacional, junto con Bianca Donati, quien se recupera de una lesión en su rodilla derecha.

“¿Qué jugadora no soñó con esto? Desde chiquita lo pensás, después vas cayendo en la realidad y pensás que por ahí no se puede, o por ahí sí. Este año, te digo la verdad, me relajé, ni me lo esperaba. Lo tomo como un premio al esfuerzo”, confesó.

Pese a que será su primera vez con el seleccionado mayor, Valentina formó parte de varios procesos preparatorios y de encuentros amistosos con Las Leoncitas, aunque nunca logró estar en un torneo principal.

Su debut con la celeste y blanca fue en febrero de 2013 -junto con la montehermoseña Bárbara Dichiara, hoy compañera de equipo en San Fernando-, en un cotejo amistoso de un seleccionado Sub 18, frente a un combinado cordobés. Además, participó de la Copa Patagonia de nuestra ciudad con Las Leoncitas, en el 2016.

“Después de lo del Junior, que estuve en ese proceso, y no pude participar en ningún torneo dije: 'ya está, fui privilegiada de estar ahí con las chicas'", admitió.

Valentina (primera a la derecha), junto con Bárbara Dichiara (Monte Hermoso) y las bahienses Bianca Donati y María Azul Rossetti, tras ganar al Copa Patagonia 2016 con Las Leoncitas.

"Ahí tenés que estar al 100% siempre -agregó- están todas en un gran nivel y hay muchas que hacen la diferencia. Estos años me relajé y me agarró de sorpresa, pero siempre mi sueño era estar ahí. De a poquito se fue cumpliendo, primero estar en el Junior y ahora esto”.

--¿Crees que te sirvió tomártelo de esa forma?

--Yo creo que sí, tiene que ver. Uno no juega de la misma manera con presión que relajada, por ahí lo disfrutás más. Eso se vio reflejado durante el año, tuve un año muy bueno en lo personal; creo que me sirvió bastante tomármelo un poco más con soda (sic).

--¿Cómo imaginás esos primeros entrenamientos?

--Tendré que adaptarme y conocer al grupo. A algunas chicas las conozco, he compartido Junior y hasta seleccionados de Bahía o en club. Hay otras que no conozco y al entrenador tampoco, las primeras semanas serán un período de adaptación a eso. Supongo que va a ser duro, estar a ese nivel y formar parte del Seleccionado también requiere sus sacrificios. Voy a tener que cuidarme mucho, en el sentido de las comidas y cosas así; son los pequeños detalles que después hacen la diferencia.

--¿Te ponés algún objetivo?

--Primero tendré que ver cómo es el ambiente, cómo es todo y después de ahí buscaré un objetivo. Obvio que un objetivo es poder jugar algún campeonato con la camiseta argentina; después se podrán poner más dependiendo de cómo me vaya. Espero poder ponerme más objetivos todavía.

Valentina, en la Copa Patagonia con Las Leoncitas.

“Monte me dio esperanzas para llegar acá"

Valentina dio sus primeros pasos en el hockey con la camiseta de Deportivo Whitense y luego, a los 12 años, pasó a Atlético Monte Hermoso, donde vivió los años dorados de la institución y todavía hoy defiende esos colores cada vez que la llaman (en agosto disputó el Campeonato Regional de Clubes “A”). Así como también la camiseta del Seleccionado de la Asociación Bahiense de Hockey (en mayo formó parte del equipo que consiguió el histórico tercer puesto del Campeonato Argentino).

Costa Biondi defendiendo la camiseta de Monte.

“Justo cuando me cambié a Monte estaba creciendo y después explotó del todo. Fue otra cosa. En Monte jugué por primera vez en una cancha de sintético, debuté en Primera siendo de Sexta y después era todo distinto. Eran otra cosa, desde los entrenamientos físicos, a lo táctico; había análisis de videos o cosas así, que donde estaba yo no teníamos. Fue de gran ayuda, Monte es mi segunda casa, siempre lo digo. Desde que me fui, todos los años jugué para Monte. Siempre que me llamaron dije que sí, porque me encanta jugar con Monte”, señaló.

Costa Biondi en acción, en el Argentino de Mayores en el que Bahía culminó tercero.

--¿Vivir eso te sirvió para darte cuenta que realmente querías dedicarte al hockey?

--Sí, viste que de chiquita por ahí decís “quiero llegar a Las Leonas” y Monte fue como que me dio más esperanzas para eso. Me dio la posibilidad de que me vean un poco más, de estar en un Seleccionado de Bahía, de jugar las Ligas Nacionales, de tener otro roce, de jugar en una cancha de sintético de agua, desde ese lado Monte me dio muchísimo.

Festeja Monte, que en el el 2012 fue subcampeón nacional.

En la última temporada San Fernando culminó en la tercera posición de la Liga Metropolitana, redondeando un buen 2018.

“Con el club fue un buen año, lástima que no se nos dio la semi con River (cayeron por 2 a 1); hicimos una muy buena segunda parte de año. El club tiene muy buenas jugadoras y nos merecíamos entrar a playoffs y poder jugar una semi de nuevo”, señaló.

Vuelven dos históricas

Su charla con Retegui, calendario y convocadas

Conociendo al DT. "Primero me contactó el coordinador de la Confederación. Después me llamó el Chapa (Carlos Retegui, el DT). Fue más que nada formal, porque nos mandaron un mensaje de que había una reunión y justo ese día me vine a Bahía, entonces le expliqué mi situación y había muchas que estábamos igual. Me comentó cuando arrancábamos a entrenar, de que me iban a mandar un plan, me contó el tema de los viajes y demás. Me pidió un par de datos y no mucho más, fue más que nada informativo", contó Valentina.

Regresos y caras nuevas. Además de las dos bahienses, las otras 32 jugadoras convocadas por Carlos Retegui fueron: Belén Succi, Florencia Mutio, Silvina D'Elía, Lucina Von der Heyde, Noel Barrionuevo, Rosario Luchetti, Rocío Sánchez Moccia, Agustina Habif, Florencia Habif, Carla Rebecchi, Delfina Merino, Agustina Albertarrio, María José Granatto, Paulina Carrizo, Cristina Cosentino, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino, Milagros Fernández Ladra, Agostina Alonso, Magdalena Fernández Ladra, Agostina Ayala, Micaela Retegui, Victoria Miranda, Celina Di Santo, Julieta Jankunas, Priscila Jardel, Brisa Bruggesser, Eugenia Trinchinetti, Catalina Labake, Victoria Granatto, Paula Ortiz y Victoria Sauze.

Agenda albiceleste. El selecicionado argentino afrontará en 2019 la FIH Pro League (el debut será el 26 de enero ante Bélgica, en Córdoba) y los Juegos Panamericanos de Lima (del 26 de julio al 11 de agosto).