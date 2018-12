Se multiplican los reclamos por la falta de agua en Bahía

Unos 30 vecinos de Portal del Este se presentaron en el Concejo Deliberante para reclamar por la falta de agua en ese barrio y se sumaron a quienes viven en Cerri y Los Chañares.



"Cada vez que hace calor nos quedamos sin líquido", le contaron a los concejales antes del inicio de una nueva sesión ordinaria.



A primera hora de la mañana se habían instalado en la plaza Rivadavia para hacer visible el reclamo.

Luego, el legislativo aprobó dos proyectos en los que le pide a la Municipalidad gestiones concretas con ABSA para que aparezcan las soluciones.







"Reclamamos que en el Presupuesto 2019 se destine una partida de dinero para dar respuestas", planteó el concejal Carlos Quiroga (Unidad Ciudadana-PJ)



"El problema es que la única obra que se hizo para que nos llegue ese servicio fue en 1995, cuando se colocó un caño de 75 milímetros para abastecer a las 10 familias que vivían en el lugar", contó Diego López,



Lo cierto es que en la actualidad, el barrio es habitado por 400 familias y todas se encuentran conectadas de manera clandestina a aquel viejo conducto.



"Hay lugares a los que no llega una sola gota en todo el año, aunque con al llegada del verano nos quedamos sin líquido en toda la zona. No damos más", explicó López.



Por último dijo que evalúan hacer protestas en las banquinas de la Ruta 3, aunque no pretenden cortar el tránsito ni molestar a otros bahienses.



En 2014, por la falta de líquido y los repetidos cortes de luz, decenas de vecinos interrumpieron el tránsito en el lugar y se generó un caos de tránsito que duró varias horas.







Hace algunas semanas quienes reclamaron en el Concejo fueron unos 50 residentes en Cerri.



Pidieron obras y dijeron que el tema lleva varios años sin solución.



Días después, vecinos de Los Chañares se quejaron de estar olvidados por el Municipio y afirmaron que cada verano se quedan sin líquido durante varios días.

“El problema de Chañares es que nuestros 500 votos no tienen peso en las urnas", afirmaron ante La Nueva.