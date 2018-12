La reflexión de Tinelli: "Tenemos que repensar y tenemos que corregir"

El conductor Marcelo Tinelli cerró el Bailando 2018 con un mensaje reflexivo sobre el cambio social.

"Fue un año muy particular para todos. El tiempo que estuvimos en el aire fue corto, pero muy intenso. Quizá, el más intenso de todos", comenzó diciendo Tinelli.

Y agregó: "Nunca imaginé que después de 29 años de experiencia en la tele, donde te dicen 'la tiene atada', iba a tener que arrancar de cero. Uno piensa que ya sabe hacer todas las cosas, y de repente tiene que empezar de nuevo. Es todo un tema cuando uno ve que los tiempos están cambiando mucho, y a gran velocidad".

Tinelli habló del "gigantesco cambio social que se viene gestando" y que, según advirtió, tiene "muchísimo que enseñarnos".

"Las mujeres están impulsando un cambio cultural que ya es imparable. Es un grito de justicia, de igualdad, que no se puede ignorar más", señaló el conductor, quien dijo que los hombres deben "escuchar a las mujeres, que exigen sus derechos tan merecidos y postergados".

Tinelli también hizo un mea culpa con lo que mostró el Bailando en ediciones anteriores, como el famoso "corte de pollerita".

"Nosotros somos hombres de otras generaciones, que nos criamos con otros códigos. Y no es momento de quedarse callados, ni para las mujeres ni para los hombres. Pero lo bueno es que tenemos que repensar y tenemos que corregir. ¿Viste cuando en el GPS te sale un 'recalculando'? Bueno, eso nos está pasando. Y estoy seguro, por más tapes que muestren, que hay cosas que hicimos acá que no las volveríamos a hacer, y contenidos para el programa que hoy no los haría nunca. Pero que están ahí, como están los de tantos años de tele y de grandes figuras de la Argentina. Pero hoy lo podemos reconocer. ¿Saben por qué? Porque escuchamos, porque aprendemos y porque seguiremos aprendiendo", cerró. (Infobae y La Nueva.)