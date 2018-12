"No agrandes problemas, demasiados dejaste", la pelea entre Altieri y Dagna por la salida de Roller Dreams

El presidente de Olimpo Mauro Altieri y el ex dirigente aurinegro Alfredo Dagna se cruzaron en Twitter por la salida del equipo de patín Roller Dreams.

Dagna criticó con una foto el cierre de la escuela de patín y la salida del equipo de precisión Roller Dreams del club y Altieri le respondió.

Se fue Roller Dreams de @Olimpo_Oficial porque encontraron la pista de competición que no se consiguió nunca en Olimpo. No se fue la escuela de patín, la cual seguirá funcionando y que por cierto tiene más de 70 años en el club. No agrandes problemas. Demasiados dejaste.