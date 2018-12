“Estoy esperando que me llamen”, dijo Marcelo Escudero, ¿el DT de Olimpo?

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Acabo de llegar a la Argentina. Desde Ezeiza me estoy yendo directamente para Bahía, voy por la ruta 51; la señal no es buena. Pero sí, quiero ser el entrenador de Olimpo, aunque todavía no me reuní con nadie. Estoy esperando a que me llamen”.

Vía whatsapp y mensajes de audio, entre las 14.45 y las 15.30, Marcelo Escudero le confirmó a La Nueva. que todavía no se convirtió en el DT del conjunto aurinegro, aunque él sabe que corre con mucha ventaja y por eso se volvió, antes de tiempo, desde Europa, donde estaba presenciando distintos entrenamientos de los equipos más poderosos de España y Francia.

“Yo tengo muchas ganas de dirigir a Olimpo, pero me tienen que llamar para programar un encuentro, una charla”, señaló “Chelo”, de 46 años, nacido en Punta Alta y futbolista de Newell's, River, Fortaleza de Brasil y la Selección Argentina (9 cotejos y un gol).

Durante 15 días en el viejo continente, el ex volante derecho surgido en Sporting presenció las prácticas de Real Madrid, Atlético, Barcelona y Español, todos de Primera división. También tomó apuntes en club Alcorcón y en el Lens francés.

“Me vine antes de tiempo por este tema de Olimpo. Leía que los dirigentes viajaban a Capital Federal para evaluar propuestas de entrenadores, y quiero que la mía también sea considerada. Tenía en carpeta seguir perfeccionándome en visitas a distintas instituciones”, señaló Marcelo, quien en Olimpo fue jugador (temporada 2004-2005, con 22 partidos y 2 goles) y también ayudante de campo de Daniel Florit en el Clausura 2008 (8 partidos y descenso) y la B Nacional 2008-2009 (24 encuentros, con 7 victorias, 6 empates y 11 derrotas).

¿Y como DT? Su único registro fue Fenix, Primera B Metropolitana, campeonato 2016-2017. ¿Cómo le fue? Apenas 8 cotejos, las primeras fechas del certamen: un éxito, 2 igualdades y 5 caídas.

Escudero reconoció que en España estuvo reunido con el titular olimpiense Mauro Altieri, pero que no definieron nada.

“Le hice algunos contactos para que consiga entradas y pueda ir a ver River-Boca. Siempre hablo con él de fútbol y de la actualidad de Olimpo. Estoy al tanto de todo”, deslizó el puntaltense, quien le pedirá a la dirigencia aurinegra trabajar con dos ayudantes de campo y dos preparadores físicos.

“Un ayudante ya lo tengo, es el bahiense Pablo Paz (`Quito'), y el primer Profe es Rubén Carrizo. El otro ya lo tengo hablado, es uno que estuvo con Sergio Almirón en Independiente. Me faltaría un ayudante más, veremos”.

Todo hace indicar que Escudero será el orientador en los 12 cotejos que quedan de la B Nacional, pero... Y en este presente de Olimpo aparecen “peros” a montones...