"Te vamos a quemar viva": la amenaza a la sobrina del presunto abusador asesinado

La sobrina de Alberto Aníbal López (72), el hombre que fue víctima de un homicidio el pasado jueves en el barrio Villa Muñiz, recibió amenazas de muerte este mediodía, horas después de que se conociera que una menor de 16 años se entregó y confesó su autoría en el hecho.

"Cerrá el orto, te vamos a quemar viva a vos y a todas tus cosas...", le advirtió una voz femenina que se comunicó con su teléfono celular desde un número privado.

"Estoy super asustada, no sé qué hacer. Tengo dos hijas y tengo que trabajar. No voy a estar esperando a que me pase algo", dijo López a La Nueva.

La mujer ya se comunicó con algunos policías para dar la novedad y reclamó custodia porque no sabe qué puede pasar.

"Yo no dije nada más que lo que me dijeron los policías a mi", explicó Roxana, en relación con la investigación.

Sobre la interlocutora, agregó que era una mujer que "estaba sacadísima".

En la tarde del lunes, una chica de 16 años se entregó en la comisaría Cuarta como autora confesa del crimen de López.

La menor dijo que López (manejaba un remís trucho) manoseó a su madre cuando la trasladaba, en un viaje rentado, a la cárcel de Villa Floresta, adonde la mujer tiene a su marido detenido.

La adolescente, siempre según su relato, se presentó en la casa de López para exigir explicaciones y en ese marco el hombre también habría intentado propasarse y ella lo apuñaló.

La investigación del caso, por la edad de la acusada, quedó en manos de la fiscal Betina Úngaro, del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.