Se veía venir: Bonjour dejó de ser el DT del plantel superior de Olimpo

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Se veía venir. La decisión estaba tomada desde hace algunos días, aunque ayer, en una reunión que duró poco más de una hora y media, se hizo oficial: la dirigencia de Olimpo determinó que Darío Bonjour no siga como entrenador del plantel profesional que participa en la B Nacional.

En buenos términos y en una charla futbolera, parte de la Comisión Directiva del club, al mando del vicepresidente primero Christian Long, le comunicó al entrenador que el motivo principal para tomar tal determinación fue la falta de resultados, la magra cosecha de puntos y el pobre rendimiento futbolístico del equipo en los últimos partidos.

"Además de eso le manifestamos que veíamos un desgaste en la relación del cuerpo técnico y los jugadores, que no era la misma que al comienzo de su gestión. También estábamos al tanto que si él continuaba había futbolistas que tenían pensado dejar el club. Y lo que más nos preocupaba era que iba a ser complejo traer dos refuerzos cuando era voz populi que entre el cuerpo técnico y el plantel no estaba todo bien", le contó Long a La Nueva.

—¿Toda la CD estaba de acuerdo con rescindirle el contrato a Bonjour?

—No. Se decidió por mayoría y la votación la hicimos el jueves. Entre 20 integrantes, el 75 por ciento no quería que el DT siga.

¿Y la opinión del presidente Mauro Altieri, hoy de licencia en Europa? Como no quise comprometer al vice, lo confirmo yo: el "Colo" siempre estuvo del lado de la mayoría.

—Christian, ¿cuál fue la reacción de Bonjour cuando le comunicaron la decisión?

—Se sorprendió. Dijo que había escuchado algo, pero que nunca se imaginó que iba a dejar de ser el DT justo ahora. Incluso ya tenía preparada la pretemporada y había entregado los planes de trabajo para cada jugador en las vacaciones.

"Entendió nuestra postura pese a aclararnos de que no estaba de acuerdo. Sí la respetaba porque sentía que siempre habíamos bancado su trabajo. Manifestó tener fuerzas y ganas para revertir este presente, que estaba seguro que Olimpo se iba a salvar cómodo del descenso, que aventuraba un semestre mucho mejor al que ya pasó".

"Lo que si le agradecimos más de una vez fue su profesionalismo, el hecho de haber puesto el hombro en un momento muy difícil y por haber potenciado a algunos chicos del club”.

Bonjour tenía contrato hasta junio de 2019, aunque en la reunión no hicieron hincapié en el tema económico ni se refirieron al arreglo (de pago y rescisión) que se hará con el entrenador pese a que ambas partes estuvieron de acuerdo en interrumpir ayer mismo el vínculo.

"De ahora en más nos sentaremos a negociar. Darío nos adelantó que en lo económico no habrá ningún tipo de problemas, que jamás le haría daño al club", indicó Long.

—¿Existe alguna posibilidad de que Bonjour siga trabajando en el club, porque antes de asumir como DT era coordinador del fútbol menor?

—No, ninguna.

Cotejos. Dirigió Bonjour en Olimpo durante los últimos 7 meses. Ganó 3, empató 6 y perdió 7. Porcentaje: 31,25 %. Fueron 2 por Superliga, 2 por Copa Argentina y 12 por B Nacional.

¿Quién se hará cargo del "fierro caliente"?

"Marcelo Escudero me convence mucho", dijo Long

Las preguntas de los hinchas: ¿quién será el próximo orientador?, ¿vendrá alguien con experiencia?, ¿algún ex Olimpo?, ¿cuándo asumirá?

"El lunes viajo a Capital Federal para empezar a analizar propuestas. Nos ofrecieron más de 20 técnicos, pero hay dos o tres que nos interesan", deslizó, con mesura, Christian Long.



¿Y ahora?, Long (primero desde la izquierda), Luciano Udi (secretario) y Mauro Altieri (presidente) deben elegir bien.

—El nombre que más suena es el de Marcelo Escudero, ¿es el principal candidato?

—Es un entrenador que me gusta. Me convence mucho.

—Entonces está un paso más adelante que el resto.

—Dos o tres pasos. Aunque no todos los integrantes de la CD opinan como yo. Es cuestión de convencer al resto, siempre con argumentos sólidos y pensando en el resurgimiento deportivo.

—¿Tiene cuerpo técnico armado Escudero?

—Sí.

—¿El perfil cuál es: un DT “barato”, con experiencia o que conozca el manejo y la actualidad del club?

—En lo posible todo eso junto. Debemos contratar a un "faro”, alguien que atraiga y convenza a los dos refuerzos que, por reglamento, podemos traer. Para el DT y esos jugadores, Olimpo tiene que ser un trampolín. Se la tienen que jugar para que consigamos la salvación. Eso sí, siempre adecuándose a nuestro presupuesto. No actuaremos a las apuradas. No nos podemos equivocar; hay que pensarlo y meditarlo bien. Hay tiempo hasta el 3 de enero".

Tema refuerzos



"Es indispensable traer un 9 y un 5"

Está decidido. "Olimpo necesita un 2, un 5, un 9 y un 10. Pero como por reglamento sólo podemos sumar a dos, nos inclinaremos por un 9 y un 5, y eso se lo vamos a transmitir al próximo DT", señaló Long, quien enseguida describió las características de esos futbolistas: "deben ser hombres, con roce y experiencia en Primera división o B Nacional. Pretendemos que sean incorporaciones de peso, que vengan a jugar y a comandar al resto".

¿Habrá bajas?. "Hablamos con los jugadores, con los que están y con los que se quieren ir, y todos se comprometieron a presentarse a entrenar el próximo 3 de enero. Vuelve Guido Villar y no se irá nadie. Escuché o leí que podría quedar un plantel corto, pero no me parece que así sea".

Mensaje claro. "El que se quiere ir que se vaya. Quedan 12 finales (lo que resta del torneo de la B Nacional) y no podemos tener a jugadores desganados. Hay que dejar la vida en lo que vendrá. De esa docena de partidos, tenemos que ganar, al menos, la mitad. Hay que salvar la categoría como sea. Es difícil, lo sabemos, pero vamos a trabajar a full. Irse al Federal A complicaría al club de sobremanera", sentenció el vice.

¿Se van todos los integrantes del cuerpo técnico? Parece que no. "El club pretende que se queden los dos profes (Norman Calvo y Juan Zunini) porque son empleados. Aunque Bonjour nos fue claro: `creo que se tendrían que ir conmigo'. Vamos a ver que sucede, es otro de los temas para ir definiendo", explicó Long.

Motivos de sobra. Las expectativas de la dirigencia eran que el equipo, antes de este receso, consiga entre 15 y 18 puntos. No se logró. Además, había futbolistas que ya no se hablaban con el DT y que querían dejar el equipo. El clima cambió y el aire parece renovarse. Ojalá Olimpo, ojalá...